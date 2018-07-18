Жанр: драма, военный
Год: 1971
Страна: СССР
Режиссер: Алексей Герман
Сценарий: Эдуард Володарский, Юрий Герман
Оператор: Яков Склянский
Кто снимался в фильме «Проверка на дорогах»: Ролан Быков, Анатолий Солоницын, Владимир Заманский, Олег Борисов, Федор Одиноков, Геннадий Дюдяев, Майя Булгакова, Николай Бурляев, Виктор Павлов, Юрий Дубровин Сюжет фильма «Проверка на дорогах» Идет второй год войны. Партизанский отряд Ивана Локоткова действует в оккупированном фашистами регионе. Наступает момент, когда бойцов оказывается нечем кормить. Локотков, в прошлом сельский милиционер, принимает решение ограбить немецкий поезд с провиантом. Дерзкий захват должен произойти на узловой станции, где не и мышь не проскочит. Провести операцию берется раскаявшийся диверсант, c которым оккупанты хорошо знакомы лично. Но можно ли своим ему снова верить?.. Интересные факты о фильме «Проверка на дорогах»:
В основу сценария легла повесть «Операция „С Новым годом!“». Под таким названием должен был выйти и фильм. Фильм является дебютным для режиссера Алексея Германа. До этого будущий знаменитый режиссер работал только ассистентом. Алексей Герман приходился сыном автору произведения Юрию Герману. Фильм вышел в прокат в 1986 году под названием «Проверка на дорогах». Вопреки чиновникам, зрители приняли фильм очень тепло. А в 1988 году создатели фильма получили важнейшую награду — Госпремию СССР. На роль Локоткова, которую сыграл, Ролан Быков, пробовались Михаил Ульянов, Евгений Евстигнеев и Алексей Глазырин. Музыку к фильму написал Исаак Шварц.
Трейлер фильма «Проверка на дорогах»: