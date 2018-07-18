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10 любопытных фактов об имениннике Вине Дизеле
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10 любопытных фактов о брутальном имениннике Вине Дизеле 

Ivi.ru 18 июля 2018
Фото: Ivi.ru
18 июля 2018 года 51 год исполняется актеру, продюсеру и самой знаменитой лысине Голливуда Вину Дизелю. В честь этого события приводим 10 интересных фактов из жизни популярного красавца.
У обладателя одного из самых крутых псевдонимов в шоу-бизнесе вне экрана довольно обычное и незапоминающееся имя. Его зовут Марк Синклер Винсент.
Среди англоязычных зрителей Дизель также известен своим глубоким бархатистым голосом. По словам актера, сексуальный баритон появился у него в возрасте 15 лет, и с тех пор в телефонных разговорах он частенько выдавал себя за взрослого мужчину. Примерно тогда же актер пошел в спортзал и начал упражняться с большими весами, благодаря чему на сегодняшний день мы видим на экране 102 кг чистейшего великолепия.
Обнаружив в себе творческое начало, 26-летний Марк решил не дожидаться милостей от судьбы и самостоятельно снял свой первый фильм. Так в 1994 году всего за несколько дней он написал сценарий и сумел снять короткометражную ленту «Многоликий», в которой сыграл главную роль. Продюсировал картину с бюджетом $ 3,000 он тоже сам. В итоге фильм получил положительные отзывы и даже был показан на Каннском кинофестивале.
До того, как стать профессиональным актером, Дизель пробовал производить впечатление на девушек, исполняя рэп и танцуя брейкданс. К сожалению, свидетельств осталось немного, но кое-что есть:
О целеустремленности именинника можно слагать легенды: когда после «Чёрной дыры» и «Хроник Риддика» студия решила не снимать третью часть, актер не отказался от замысла и решил снова сделать все сам. Ему пришлось не только выгрести со счетов все накопления, но и заложить собственный дом. Как известно, удача любит смелых: в мировом прокате «Риддик» собрал почти $ 100 млн  Сегодня Вин Дизель является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда и регулярно попадает в списки Forbes. Его «рыночная стоимость» оценивается в $ 75 млн  Помимо финансового благополучия, актер может похвастаться количеством поклонников — он один из самых популярных пользователей Facebook, где за его жизнью следят более 100 миллионов человек.
Несмотря на пристальное внимание публики, Дизелю отлично удается не афишировать свою личную жизнь. А он, между прочим, гордый отец троих детей: его подруга, мексиканская фотомодель Палома Хименес, в 2008 году родила ему дочь Ханию Райли, в 2010 — сына Винсента Синклера, а в 2015 — еще одну дочь, которую назвали Полин, в честь погибшего Пола Уокера.
Всем известно, что даже у брутальных мужчин есть свои фобии и слабости. Вин Дизель, например, рассказал, что его «самый большой страх» — врезаться в стену и разбить губу. Немного странно для человека, который снимается в лихих экшенах, где половину трюков выполняет сам.
Еще одна слабость актера — игра «Подземелья и драконы». Вин Дизель — ролевик со стажем, и очень этим гордится!
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