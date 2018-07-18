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Девушка-паук и девушка-белка в первом трейлере «Marvel Rising: Initiation»
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Девушка-паук и девушка-белка в первом трейлере «Marvel Rising: Initiation» 

Tlum.ru 18 июля 2018
Фото: Tlum.ru
Супергерои не обязательно должны быть мальчиками, их можно даже в команду и не брать, девчонки и сами справятся со всеми проблемами. Именно это нам докажет серия короткометражек серии «Marvel Rising: Initiation», которая осенью выльется в полнометражный мультфильм «Marvel Rising: Secret Warriors».
Главные герои этих мультфильмов — девушки. И не просто какие-то там, а настоящие супергероини! Мисс Марвел, Девушка-белка, девушка-паук Гвен Стейси и Дрожь. Ну и мальчишек немного — Патриот и Инферно. Мультфильмы должны показать маленьким зрителям сразу несколько вещей.
Во-первых, быть девушкой — круто, они сильные, смелые и решительные. Во-вторых, дружбе ничто не помеха. Ни вероисповедание, так как Мисс Марвел — первая в истории комиксов Marvel мусульманка. Ни телосложение, потому что Девушка-белка выглядит чуть пышнее своих подруг. И в-третьих, подростки тоже могут быть супергероями.
Сюжет мультиков будет крутиться вокруг Гвен Стейси, которая в этой вселенной получила силу вместо Питера Паркера. Она находится в бегах, так как ее подставили и обвинили в убийстве. На ее поиски отправляются Девушка-белка, Мисс Марвел, Дрожь и Патриот, которые хотят разобраться, что же произошло на самом деле.
Для того, чтобы мультфильм вышел по-настоящему молодежным, создатели организовывали специальные встречи, где спрашивали подростков, что они хотят увидеть на экране, какие вопросы и чувства стоит затронуть. И Marvel постарался вместить все это в свой новый проект. А еще поднять тему женской дружбы, которая не так часто появляется в супергеройском кино. Там боевые товарищи обычно мужчины, бывает — мужчина и женщина, но никак не две девушки. И эту несправедливость теперь исправят.
Шесть короткометражек про новых супергероев покажут на Disney XD 13 августа, а полнометражный фильм придется подождать до осени.
Источник: Marvel HQ  Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
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