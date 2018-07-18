В «Ночь кино» в Барнауле бесплатно покажут новинки кинопроката 

Жители Барнаула могут проголосовать за киноновинки, вышедшие в прокат в 2017-2018 году. Фильмы, набравшие наибольшее число голосов, бесплатно покажут в «Ночь кино».
Всероссийская акция состоится 25 августа, в Барнауле трансляции устроят в кинотеатрах и в Парке спорта Алексея Смертина. Список фильмов будет сформирован до 1 августа.
Жителям города предстоит выбрать из 26 предложенных вариантов, среди которых такие популярные фильмы, как «Собибор» Константина Хабенского, «Тренер» Данилы Козловского, «Большой» Валерия Тодоровского и другие, а также полнометражные мультфильмы про Фиксиков, Смешариков и др.