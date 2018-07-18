В «Ночь кино» в Барнауле бесплатно покажут новинки кинопроката

Жители Барнаула могут проголосовать за киноновинки, вышедшие в прокат в 2017-2018 году. Фильмы, набравшие наибольшее число голосов, бесплатно покажут в «Ночь кино».