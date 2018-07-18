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Николь Кидман, Рассел Кроу и Ксавье Долан в трейлере драмы «Исчезнувший мальчик»
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Николь Кидман, Рассел Кроу и Ксавье Долан в трейлере драмы «Исчезнувший мальчик» 

Ivi.ru 18 июля 2018
Фото: Ivi.ru
Фильм, в основу которого легли мемуары Джеррарда Конли, рассказывает историю сына баптистского пастора из консервативной глубинки, который еще подростком обнаруживает свою гомосексуальность. По настоянию родителей Джеррард соглашается пройти «исправительную» терапию, чтобы не потерять своих близких, свою веру и положение в обществе.
Режиссером картины выступил Джоэл Эдгертон, он же адаптировал сценарий и сыграл одну из главных ролей.
Мировая премьера «Исчезнувшего мальчика» назначена на 2 ноября 2018 года, дата выхода в российский прокат пока не называется.
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