Дамское счастье: лучшие экранизации Джейн Остин

Сегодня почти 200 лет назад умерла первая леди английской литературы Джейн Остин. Несмотря на то, что ее литературное наследие составляет всего шесть законченных романов и несколько незавершенных произведений, Остин по праву заняла место в мировой литературе.

Ее произведения легко соединяются с любой эпохой и пронизаны глубокими наблюдениями о природе человека и тонким юмором. Книги регулярно экранизируются, и некоторые фильмы давно стали классикой.

«Разум и чувства» (1995)

Мелодрама Энга Ли была по достоинству оценена не только зрителями, но и критиками. Картина завоевала премию "Оскар" (ее получила исполнительница роли Элинор Эмма Томпсон за лучший адаптированный сценарий), три награды BAFTA (в том числе за лучший фильм и лучшие женские роли первого и второго плана), два "Золотых глобуса" и премию Гильдии киноактёров США.

Кадр из фильма "Разум и чувства"

«Гордость и предубеждение» (1995)

Мини-сериал BBC из шести эпизодов с Колином Фертом Дженнифер Эль в роли Дарси и Лиззи по праву считается эталонной адаптацией романа. Колин Ферт на долгие годы станет мистером Дарси, несмотря на множество других работ, а знаменитая сцена с мокрой рубашкой будет признана одной из самых чувственных за всю историю английского телевидения.

Кадр из фильма "Гордость и предубеждение"

Кстати, именно этой экранизацией самого знаменитого романа Остин вдохновилась Хелен Филдинг , сочиняя роман о жизни современной Элизы Беннет — Бриджит Джонс и ее возлюбленного Марка Дарси. Что характерно, в экранизации "Дневника Бриджит Джонс" Дарси сыграл все тот же Колин Ферт.

«Эмма» (1996)

Романтическая комедия с Гвинет Пэлтроу и Джереми Нортэмом в главных ролях. Американская актриса безупречно перевоплотилась в Эмму Вудхаус, избалованную, но добрую и умную английскую леди.

Кадр из фильма "Эмма"

Она совершенно бескорыстно устраивает браки своих знакомых и друзей. И настолько увлекается стремлением выдать замуж свою бедную подругу, что чуть не упускает собственное счастье.

«Мэнсфилд-парк» (1999)

Экранизацию этого романа сложно назвать классической, так как в сюжет внесли значительные изменения. В картине появляется тема рабства, из повествования исчезает брат главной героини, а некоторые сцены можно даже назвать откровенными.

Мелодрама выглядит более чувственной, чем сдержанный роман Остин, но атмосферу и дух книги удалось сохранить.

Кадр из фильма "Мэнсфилд-парк"