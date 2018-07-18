Дамское счастье: лучшие экранизации Джейн Остин 

Сегодня почти 200 лет назад умерла первая леди английской литературы Джейн Остин. Несмотря на то, что ее литературное наследие составляет всего шесть законченных романов и несколько незавершенных произведений, Остин по праву заняла место в мировой литературе.
Ее произведения легко соединяются с любой эпохой и пронизаны глубокими наблюдениями о природе человека и тонким юмором. Книги регулярно экранизируются, и некоторые фильмы давно стали классикой.
«Разум и чувства» (1995)
Мелодрама Энга Ли была по достоинству оценена не только зрителями, но и критиками. Картина завоевала премию "Оскар" (ее получила исполнительница роли Элинор Эмма Томпсон за лучший адаптированный сценарий), три награды BAFTA (в том числе за лучший фильм и лучшие женские роли первого и второго плана), два "Золотых глобуса" и премию Гильдии киноактёров США.
Кадр из фильма "Разум и чувства"
Кстати, именно в этом фильме зрители познакомились с юной Кейт Уинслет, сыгравшей романтичную Марианну. В ролях возлюбленных сестер Дэшвуд выступила тяжелая артиллерия английского кинематографа — Хью Грант и Алан Рикман.
«Гордость и предубеждение» (1995)
Мини-сериал BBC из шести эпизодов с Колином Фертом и Дженнифер Эль в роли Дарси и Лиззи по праву считается эталонной адаптацией романа. Колин Ферт на долгие годы станет мистером Дарси, несмотря на множество других работ, а знаменитая сцена с мокрой рубашкой будет признана одной из самых чувственных за всю историю английского телевидения.
Кадр из фильма "Гордость и предубеждение"
Кстати, именно этой экранизацией самого знаменитого романа Остин вдохновилась Хелен Филдинг, сочиняя роман о жизни современной Элизы Беннет — Бриджит Джонс и ее возлюбленного Марка Дарси. Что характерно, в экранизации "Дневника Бриджит Джонс" Дарси сыграл все тот же Колин Ферт.
«Эмма» (1996)
Романтическая комедия с Гвинет Пэлтроу и Джереми Нортэмом в главных ролях. Американская актриса безупречно перевоплотилась в Эмму Вудхаус, избалованную, но добрую и умную английскую леди.
Кадр из фильма "Эмма"
Она совершенно бескорыстно устраивает браки своих знакомых и друзей. И настолько увлекается стремлением выдать замуж свою бедную подругу, что чуть не упускает собственное счастье.
«Мэнсфилд-парк» (1999)
Экранизацию этого романа сложно назвать классической, так как в сюжет внесли значительные изменения. В картине появляется тема рабства, из повествования исчезает брат главной героини, а некоторые сцены можно даже назвать откровенными.
Мелодрама выглядит более чувственной, чем сдержанный роман Остин, но атмосферу и дух книги удалось сохранить.
Кадр из фильма "Мэнсфилд-парк"
Главное изменение — характер героини, Фанни Прайс, которая больше похожа на саму писательницу, чем на свой книжный образ. Однако, нельзя не признать, что за такой Фанни наблюдать гораздо интереснее. Главные роли сыграли Фрэнсис О’Коннор и Джонни Ли Миллер.