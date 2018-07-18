Елена Коренева сыграет хранительницу в веб-антиутопии Владимира Мирзоева 

«С Владимиром Мирзоевым я дружу и сотрудничаю как с режиссером в театре и кино с 1995 года. Доверяю его творческому вкусу и методу. Предложение сняться в веб-сериале „Неправильные“ приняла без колебаний и с большим удовольствием. Героиня, которую я собираюсь играть, вполне отвечает моему настроению своим жизненным кредо, своей мудростью и своим вызовом. Но особенно мне импонирует, что это антиутопия, — наиболее подходящий жанр для высказывания об абсурде и трагизме нашего сегодняшнего положения», — так рассказала Елена Коренева о своей новой работе.
В 2017 году Елена Коренева получила премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в фильме Владимира Мирзоева «Её звали Муму».
«Неправильные» — первый веб-сериал собственного производства социальной сети МирТесен. Сериал расскажет о мире будущего, где отношения между людьми изменились до неузнаваемости. Больше нет необходимости искать партнера для продолжения рода, ведь за воспроизводство населения отвечают таинственные аисты. В центре сюжета — молодая пара Николай и Надежда, которые понимают, что не могут жить в такой системе ценностей. Чувства и эмоции для них намного важнее общепринятых норм. Вместе они решают изменить свою судьбу. Автор сценария Эдуард Резник («Подари мне жизнь», «4 дня в мае»).