К премьере фильма «Русалка. Озеро мертвых»: звезда хоррора «Невеста» Вика Агалакова о новом фильме ужасов

И это не первый ее фильм ужасов — в 2017-м вышел триллер «Невеста» с участием Вики, который собрал в зарубежном прокате заметно больше, чем в русском ($ 7,1 млн против $ 4,5 млн).

https://www.youtube.com/watch?v=bTJ9RdH6BWk

Мы узнали, откуда у Вики поклонники из Латинской Америки и почему ее называют новой Наталией Орейро (41).

Мои мама и папа из Усть-Каменогорска (Казахстан). Но когда мама была беременна мной, они переехали в Питер, так что я родилась в Северной столице. Мама занималась мной, а вообще, она невероятно рисует. А вот папа занимается бизнесом, правда, каким — для меня до сих пор загадка. Знаю, что в молодости, лет до 30, он был хоккеистом. Сейчас он, насколько я знаю, владеет торговыми центрами в Казахстане.

Карьеру актрисы я не выбирала, мне кажется, она пришла ко мне сама. Я с шести лет служила в театре «Мюзик Холл». А с 14 лет — в Театре музыкальной комедии. Там одним из любимых мюзиклов был «Аладдин» — я играла журналиста, рассказывающего эту историю. На Жасмин, согласитесь, я как-то не очень похожа. (Смеется.)

Со временем я начала ныть, что хочу еще и в кино. Мама пару раз отправила меня на какие-то кастинги, и меня начали звать на пробы. У меня не было другого выхода, я практически жила актерством. Потом было бы логично поступить в институт, но пока у меня не сложилось.

Моя первая роль была в исторической картине, которая, кстати, так и не вышла. Это фильм «Гармония — город счастья», про революцию. Я играла дочку главных героев. Кстати, это было ровно 10 лет назад, мне тогда было всего 12.

Если честно, я не могу сказать, что ко мне пришла какая-то узнаваемость. Но я замечаю, что люди на улицах иногда вглядываются в мое лицо и не могут понять, где же они меня видели. (Смеется.)

Мне особенно дорог проект «Невеста», потому что это мой первый полный метр, в котором я играю главную роль, и я безумно благодарна режиссеру Славе Подгаевскому за то, что он тогда в меня поверил. Кстати, после него у меня появилось очень много подписчиков из Латинской Америки — они писали мне лестные отзывы о фильме. А Слава даже шутил, что, если бы я туда приехала, стала бы новой Наталией Орейро — так сильно латиноамериканцам понравилась «Невеста».

https://www.youtube.com/watch?v=tFPZPwlG1x8

Еще для меня очень важен проект, который мы отсняли год назад, — это фантастический блокбастер «Вратарь Галактики» Джаника Файзиева (56). Я играю капитана команды по межгалактическому футболу. Хотя, знаете, не буду пересказывать сюжет — вы сами все увидите. (Смеется.) Но могу сказать точно — это будет что-то очень мощное и фантастическое. А вот дата премьеры пока не известна.

https://www.youtube.com/watch?v=srVdxeETLd0

Фильм «Русалка», естественно, о любви. Мне кажется, вообще все фильмы в мире сняты о любви, потому что это то, к чему мы стремимся вне зависимости от обстоятельств вокруг. А еще «Русалка» про соперничество, про желание добиться и заслужить свое место под солнцем. Но мне далека тема того, чтобы бороться за свою любовь, — я думаю, все должно быть более спокойно.

Instagram: @agalakovavika

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Я не люблю отдыхать — мне очень нравится работать. Я из тех, кому достаточно пары выходных в месяц. Я сейчас в свободном плавании, когда есть время на хобби. Мои хобби — йога, вязание, я безумно люблю читать и читаю по семь-восемь книг сразу. Обожаю гулять, ездить куда-то за город… Я такой отшельник. (Смеется.)

Сейчас я живу в Москве, но в Питер езжу довольно часто. Правда, одно время у меня был такой период, когда работа вообще не позволяла вырваться домой, и я не ездила в Питер около года.

Мне всего 22 года. У меня много друзей, и я параллельно ищу себя. А там уже и личная жизнь приложится. Я очень семейный человек, хочу семью, но пока к этому не готова. Поэтому пока я готовлюсь стать «целым» человеком. И как только я пойму, что готова, ко мне придет такая же «цельная» личность.

Благодарим компанию Hippie Bus Moscow за предоставление автомобиля и фотостудию Apriori Photo за помощь в организации фотосъемки.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/k-premere-filma-rusalka-ozero-mertvyh-aktrisa-vika-agalakova-o-seme-semke-v-filme-uzhasov-i-zamuzhestve/