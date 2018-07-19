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Стала известна дата прощания с актером Владиславом Жуковским
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Стала известна дата прощания с актером Владиславом Жуковским 

Газета.Ru 19 июля 2018
Похороны актера Владислава Жуковского, скончавшегося в возрасте 74 лет, состоятся 20 июля, передает сетевое издание m24.ru.
Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
В министерстве выразили соболезнования родным и близким артиста. Прощание с ним будет проходить в Красноярском театре Пушкина 20 июля с 12:00 до 14:00 (с 8:00 до 10:00 мск).
Известно, что актер умер после продолжительной болезни. Причина смерти не уточняется.
Жуковский родился в 1944 году. Он окончил Театральное училище имени Щепкина, класс Вениамина Цыганкова. Актер известен по ролям в сериале «Улицы разбитых фонарей — 4». Он также играл в спектаклях «Лев зимой», «Мещане», «Вей, ветерок!», «Вишневый сад», «Иван-царевич», «Бременские музыканты», «Петр и Алексей», «Девичник над вечным покоем» и других.
В 1991 году ему присвоили звание «Заслуженный артист РСФСР». Удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За доблестный труд».
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