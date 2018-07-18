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Бесплатный кинопоказ пройдет в кинотеатре на проспекте Мира 21 июля
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Бесплатный кинопоказ пройдет в кинотеатре на проспекте Мира 21 июля 

Управа Останкинского района 18 июля 2018
Фото: Управа Останкинского района
Кинопоказ пройдет в кинотеатре «Космос» на проспекте Мира, 109; зрителей ждут на площадке 21 июля в 19.30. Как сообщили в пресс-службе «Москино», вход для гостей будет бесплатным по предварительной регистрации; она уже открыта.
В программе — пять оригинальных, остроумных и увлекательных историй — от анекдотичной ситуации со взяткой и фантастики про туалет-телепорт до рассказа об одном неудачном предложении руки и сердца.
— Фильмы представят и обсудят со зрителями режиссеры, — добавили в «Москино».
Зарегистрироваться можно здесь. (иб)
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