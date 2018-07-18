Что получается, когда актеры переигрывают

Преувеличение эмоций обычно смотрится вычурно и даже нелепо. Актёрская наигранность добавляет сценам некоторого безумия и ирреальности, но в некоторых случаях это лишь украшает фильм. В этих лентах исполнители по-настоящему переиграли, однако умудрились не испортить эпизоды.

1. «Лицо со шрамом», 1983 год. Эту ленту режиссёра Брайана де Пальмы считают одним из величайших гангстерских фильмов. Аль Пачино проявил себя поистине гениальным артистом, исполнив роль Тони Монтаны. Нарочитый акцент актёра делал фразы героя сочными и колоритными. В одной из самых кровавых сцен Аль Пачино феноменально сыграл безумие наркобарона, так что не поверить в это было невозможно.

2. «Чужие», 1986 год. В продолжении ужастика «Чужой» актёр Билл Пэкстон сыграл весельчака, не отличающегося умом. Персонаж Пэкстона постоянно шутил, но в эпизоде, когда опасность подобралась к нему близко, он сдался и превратился в расхныкавшегося труса. Билл замечательно показал, как образ брутального вояки моментально улетучивается, уступая место безумному страху и истерике.

3. «Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы», 1992 год. Брюс Кемпбелл играл и в первых двух частях «Зловещих мертвецов, но в третей он по-настоящему раскрылся. Наполненная безумием сцена драки с маленькими монстрами была одновременно чудовищной и смешной, и именно поэтому от неё нельзя оторваться.