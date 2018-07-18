Ещё
Что получается, когда актеры переигрывают
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Что получается, когда актеры переигрывают 

Рамблер 7 часов назад
Преувеличение эмоций обычно смотрится вычурно и даже нелепо. Актёрская наигранность добавляет сценам некоторого безумия и ирреальности, но в некоторых случаях это лишь украшает фильм. В этих лентах исполнители по-настоящему переиграли, однако умудрились не испортить эпизоды.
1. «Лицо со шрамом», 1983 год. Эту ленту режиссёра Брайана де Пальмы считают одним из величайших гангстерских фильмов. Аль Пачино проявил себя поистине гениальным артистом, исполнив роль Тони Монтаны. Нарочитый акцент актёра делал фразы героя сочными и колоритными. В одной из самых кровавых сцен Аль Пачино феноменально сыграл безумие наркобарона, так что не поверить в это было невозможно.
2. «Чужие», 1986 год. В продолжении ужастика «Чужой» актёр Билл Пэкстон сыграл весельчака, не отличающегося умом. Персонаж Пэкстона постоянно шутил, но в эпизоде, когда опасность подобралась к нему близко, он сдался и превратился в расхныкавшегося труса. Билл замечательно показал, как образ брутального вояки моментально улетучивается, уступая место безумному страху и истерике.
3. «Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы», 1992 год. Брюс Кемпбелл играл и в первых двух частях «Зловещих мертвецов, но в третей он по-настоящему раскрылся. Наполненная безумием сцена драки с маленькими монстрами была одновременно чудовищной и смешной, и именно поэтому от неё нельзя оторваться.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку1
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Эпизоды, огорчившие киноманов
Юные актеры, превратившиеся во взрослых звезд
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
06:04
Эпизоды, огорчившие киноманов
Кино
Юные актеры, превратившиеся во взрослых звезд
Кино
04:19
Что получается, когда актеры переигрывают
Кино
10:42
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Кино
02:57
Гундарева не хотела сниматься из-за полноты
Кино
10:06
Советские и российские фильмы на «Оскаре»
Кино
12:31
Фильмы, неслыханно обогатившие создателей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение