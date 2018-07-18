Где в Москве посмотреть кино под открытым небом: 7 вариантов

В последние годы одним из любимых летних развлечений москвичей стал поход в кино под открытым небом. Оно и неудивительно, ведь романтика просмотров фильмов на свежем воздухе доступна жителям столицы лишь несколько месяцев в году. Портал Москва 24 решил помочь вам спланировать идеальный летний вечер и рассказать о нескольких «открытых» кинотеатрах.

Летний кинотеатр «КАРО Эрмитаж» расположен в одноименном городском саду на «Пушкинской», здесь предусмотрена свободная рассадка на пуфах. В репертуаре в основном — авторское кино, немного блокбастеров, а также — трансляции спектаклей. На сеансах после 23:00 звук передается через наушники, стандартная стоимость билета — 400 рублей.

В Перовском парке располагается один из немногих бесплатных кинотеатров. Здесь показывают как всеми любимую классику (например, «Забавная мордашка» и «Римские каникулы»), так и хиты проката последних лет ("Полночь в Париже"). Сеансы начинаются около восьми вечера, а с расписанием можно ознакомиться на страницах парка в социальных сетях.

Летний кинотеатр в «Бабушкинском» парке организует кинопоказы с пятницы по воскресенье. Здесь можно посмотреть русские и зарубежные фестивальные фильмы, сборники короткометражек. С 8 по 12 августа кинотеатр станет одной из площадок Международного фестиваля короткого метра KONIK, в рамках которого будет показано несколько десятков картин (посмотреть их можно будет совершенно бесплатно).

У кинотеатра «Пионер» летом по традиции функционирует два «отдела» на открытом воздухе: в Парке Горького и в «Сокольниках». В обоих кинотеатрах действует свободная рассадка, а сеанс по интересам найдут как любители супергеройских фильмов, так и те, кто предпочитают авторское кино. Кроме того, с 3 июля по 14 августа в «Пионере» проходит ежегодный фестиваль «Французские каникулы», в рамках которого можно увидеть редкие образцы современного французского кино самых разных жанров. Среди них — «Барбара» Матье Амальрика , продолжение семейного «Белль и Себастьян» и другие фильмы, завоевавшие награды на международных фестивалях. Стоимость билетов — около 350-450 рублей.

Летний кинотеатр «КАРО ВДНХ» расположен на территории знаменитого комплекса, в его репертуаре — и современные блокбастеры, и артхаус, и фильмы-концерты, и актуальная документалистика. Последние сеансы начинаются за полночь, так что здесь посмотреть кино смогут и любители встречать рассветы. Стоимость билетов — 400 рублей.

Отдельные кинопоказы — не редкость и для «Института „Стрелка“. Например, с 19 по 29 июля там состоится Strelka film festival by Okko, в рамках которого покажут самые свежие хиты российских и международных кинофестивалей. Среди них — громкие премьеры „Кинотавра“ (»Сердце мира", «Подбросы», «Кислота») и Канн ("Магазинные воришки", «Холодная война», «Счастливый Лазарь»). Стоимость билетов — 300-600 рублей, а кроме самих киносеансов можно будет посетить одну из лекций или дискуссий, посвященных мировому и российскому кино.

И, наконец, Garage Screen — летний кинотеатр, являющийся частью одноименного музея современного искусства. В его репертуаре — фильмы самого широкого спектра от классики до фестивальных премьер и необычных экспериментов видеохудожников. Вся программа разбита на несколько тематических рубрик, среди которых: «Премьеры», «Эксперименты», «Истоки и влияния»и «Дебюты». Таким образом, здесь можно посмотреть и «Лето» Серебренникова, и «Метрополис» Ланга, и «Диких сердцем» Линча, и совсем неизвестные широкому зрителю редкости.

Лиза Минаева