Юные актеры, превратившиеся во взрослых звезд

Малыши, появившиеся на киноэкране в детстве, часто продолжают сниматься и во взрослом возрасте. Но некоторые юные артисты, сверкнув в яркой роли, навсегда оставляют кинематограф.

1. Герои из франшизы про Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф , сыгравший главного героя, сегодня одна из востребованных звёзд. 28-летний Дэниел снимается, играет в театре и пишет стихи. Руперт Гринт , исполнитель роли лучшего друга Поттера Рона Уизли, хотел завершить карьеру после окончания съёмок последнего фильма о волшебнике, однако всё-таки решил продолжать сниматься в кино. Эмма Уотсон , появившаяся во всех фильмах саги в роли Гермионы, закончила университет, сейчас она снимается в кино и выступает в качестве фотомодели.

2. Макколей Калкин, покоривший всех в комедии «Один дома», не смог пережить переходный возраст. Сложности в семье привели к тому, что кинематограф забыл юную звезду, в результате Калкин погрузился в депрессию и пристрастился к наркотикам. Сейчас 37-летний артист излечился от зависимости и пытается вернуться в кино, но вряд ли он когда-нибудь обретёт прежнюю славу.

3. Элайджу Вуда зрители впервые увидели в крошечном эпизоде в ленте «Назад в будущее-2» в 1989 году. В следующие десять лет он продолжал сниматься, и уже к 2000 году на его счету были пара десятков лент. Но фантастическая популярность к нему пришла после саги «Властелин колец», где Элайджа сыграл Фродо. Сейчас артист продолжает сниматься и владеет звукозаписывающей компанией.