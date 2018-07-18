Лучшие комедии про пришельцев

Иногда комедии об инопланетянах вовсе не хуже триллеров и фильмов ужасов, которым нет равных!

"Марс атакует!"

Кадр из фильма "Марс атакует!"

Фундаментом остроумного научно-фантастического фильма о вторжении инопланетян с элементами черного юмора и политической сатиры служит серия картинок на вкладышах к жевательной резинки "Toops", выпускавшейся в Соединённых Штатах в 1962-ом году и, впоследствии, запрещённой за пропаганду насилия.

На Землю, а именно в штат Невада, приземлились марсиане, они дурят человечество, утверждая, что прибыли с миром. На деле оказывается, что это не так… И пришельцы задают землянам жару! Но в затерянном штате Канзас живет бабушка, чей характерный музыкальный вкус спасет нашу планету. И Таффи, дочка погибшего храброго Президента, будет вдохновлять на новую жизнь просветленных землян…

"Марс атакует!" показывает, что наличие разума и логики в меньшей степени влияют на человеческие отношения, нежели безумие, и прославляет комиксовую эстетику в виде пестрых художеств 60-х.

"Пятый элемент"

Кадр из фильма "Пятый элемент"

Это один из лучших фильмов Люка Бессона, и он о далеком-далеком будущем и, конечно же, о внеземных цивилизациях. Совершенная вселенная состоит из четырех элементов жизни, воздуха, воды, земли и огня, действующих как единое целое. А Бессон, как настоящий романтик, добавил к этим элементам еще один — любовь. Именно благодаря ей можно спасти Землю от настоящего вселенского зла, которое неожиданно надвигается на нашу планету.

Естественно, в фильме есть герой, которому предстоит спасать нашу планету, проблема только в том, что он обычный таксист, который оказался крайним… Однако именно на этом построены все лучшие шутки фильма!

"Люди в черном 1,2,3"

Кадр из фильма "Люди в черном"

Это, конечно, три культовых фильма о пришельцах. В первую очередь они интересны тем, что действительно смешные. А во вторую — тем, что в этих лентах показано не просто вторжение инопланетян на Землю или, наоборот, столкновение землян с пришельцами в космосе. В "Людях в черном" пришельцы и земляне живут на нашей планете вместе, и мало кто из них настроен враждебно. Особой пикантности всей истории придает то, что о совместном проживании с пришельцами знают избранные, а значит, им многое придется неизбежно придется столкнуться с тем что придется многое скрывать, а это и сложно, и увлекательно одновременно.

"Пол: Секретный материальчик"

Кадр из фильма "" Пол: Секретный материальчик"

Парочка английских гиков отправляются в Штаты на ежегодный Comic Con, во время путешествия они встречают пришельца по имени Пол, который просит помочь ему улететь обратно домой. Естественно, ребята соглашаются, а как иначе?! Именно о таком шансе они мечтали всю свою жизнь! Однако у спецслужб другие планы, они хотят оставить Пола на Земле.

Юмор строится на том, что Пол при всех своих тайных знаниях и умениях на самом деле оказывается хулиганом и зазнайкой, любит кутить, выпивать и материться. В общем, неожиданный образ инопланетятнина создателям вполне удался.

"Стражи Галактики 1,2"

Кадр из фильма "Стражи Галактики"

Это легкомысленная комедия о супергероях, которым предстоит спасти Галактику. Интересна она тем, что все ее герои — необычные: неформальный лидер Звездный Лорд в кожаной куртке и с кассетным плеером, дерево Грут, красавица с зеленой кожей Гамора, татуированный качок Дракс Разрушитель и енот Ракета, у которого куча способностей и странное чувство юмора. Кстати, на основе его сарказма и строятся многие шутки в "Стражах".