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У фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» может появиться сиквел
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У фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» может появиться сиквел 

Попкорн News 18 июля 2018
Фото: Попкорн News
Романтическая комедия Майка Ньюэлла «Четыре свадьбы и одни похороны» вышла в 1994 году и стала одним из самых успешных британских фильмов в истории. Лента заработала более 245 млн долларов в прокате и была дважды номинирована на «Оскар». И вот спустя более 20 лет картина может получить продолжение.
Актриса Анна Чэнселлор, сыгравшая в фильме Генриетту, рассказала, что у фильма может появиться сиквел, тем более что Хью Грант и Энди Макдауэл, главные звезды картины, не против в нем сняться. Автор сценария Ричард Кертис (известный также по фильму «Реальная любовь») вместе с вышеперечисленными актерами принимал участие в переговорах о съемках нового фильма, однако об их результатах Анна ничего не рассказала. Актриса добавила, что все происходило в очень дружественной атмосфере, а звезды были очень рады видеть друг друга и изъявили желание поработать вновь. Возможно, совсем скоро нас ждет продолжение культовой картины, но сроки ее выхода остаются неизвестными.
попкорнnews
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