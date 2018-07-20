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Видео: Сара Полсон снялась в новой рекламной кампании Prada
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Видео: Сара Полсон снялась в новой рекламной кампании Prada 

Попкорн News 16 часов назад
Фото: Попкорн News
Звезда сериала «Американская история ужасов» и украшение недавнего фильма «8 подруг Оушена» Сара Полсон снялась в новой рекламной кампании бренда Prada. В нуарном 4-минутном ролике Neon Dream актриса перевоплотилась сразу в несколько ярких персонажей.
Действие рекламного видео разворачивается в Лас-Вегасе, Сара примеряет на себя образы официантки, сотрудницы театра и даже Мэрилин Монро. Компанию актрисе в ролике, снятом Вилли Вандерперре, составили муза бренда Prada Аманда Мерфи и драг-квин Вайолет Чачки. «Prada всегда была для меня способом стать собой, единым целым, — говорит Полсон о своем сотрудничестве с маркой. — Поэтому, когда меня попросили принять участие в этом фильме, который в полной мере раскрывает женскую натуру, я была в восторге».
попкорнnews
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