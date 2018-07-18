В сети появился первый тизер сиквела «Сплита» и «Неуязвимого»

Universal Pictures показали первый тизер триллера «Гласс», сиквела двух фильмов — «Сплита» и «Неуязвимого».

Полный трейлер покажут уже в эту пятницу. Мировая премьера «Гласса» назначена на 17 января 2019 года.