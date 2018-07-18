В сети появился первый тизер сиквела «Сплита» и «Неуязвимого» 

Universal Pictures показали первый тизер триллера «Гласс», сиквела двух фильмов — «Сплита» и «Неуязвимого».
В фильме появятся сразу три персонажа — работник службы охраны Дэвид Данн в исполнении Брюса Уиллиса, Элайджа Прайс или Мистер Стекло, которого играет Сэмюэл Л. Джексон, а Джеймс МакЭвой вновь появится в образе Дэнниса, маньяка с синдромом множественных личностей. Кроме того, к триллеру присоединилась звезда «Американской истории ужасов» Сара Полсон, которой досталась роль психиатра. К своим ролям также вернулись Аня Тейлор-Джой («Сплит»), Спенсер Трит Кларк и Чарлэйн Вудард («Неуязвимый»).
Режиссером фильма выступает М. Найт Шьямалан, который продюсирует проект совместно с Джейсоном Блумом и кинокомпанией Blumhouse Production.
Полный трейлер покажут уже в эту пятницу. Мировая премьера «Гласса» назначена на 17 января 2019 года.