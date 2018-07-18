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Вышел новый трейлер фильма о группе Queen
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Вышел новый трейлер фильма о группе Queen 

Рамблер 18 июля 2018
Студия 20th Century Fox опубликовала трейлер "Богемской рапсодии", которая расскажет про становление и расцвет группы Queen в период с 1970 по 1985 год. Хотя лента посвящена малоизвестным фактам из жизни легендарной группы, борьба фронтмена Меркьюри со СПИДОМ в ней показана не будет.
Фредди Меркьюри в фильме сыграл Рами Малек, Джона Дикона — Джозеф Маццелло, Брайана Мэя — Гуилим Ли, Роджера Тейлора — Бен Харди.
Сначала постановкой картины занимался режиссер Брайан Сингер, который снимал франшизу "Людей Икс", однако во время съемок он покинул проект из-за разногласий с продюсером Грэмом Кингом и актером главной роли Рами Малеком. Тогда его заменили Декстером Флетчером, который снимал "Эдди "Орла" и "Дикого Билла".
Кстати, изначально роль рок-легенды принадлежала Саше Барону-Коэну, однако у актера также возникли творческие разногласия с командой: он хотел снимать ориентированный на взрослую аудиторию фильм, в то время, как остальные хотели сделать фильм, пригодный для семейного просмотра.
Мировая премьера запланирована на 1 ноября 2018 года.
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