Сказочные принцессы приобрели пышные формы «plus size»

В каких образах только не изображали диснеевских принцесс — и героинями фильмов ужасов, и звёздами журнала Playboy. Художница с ником Neoqlassicalart превратила сказочных красавиц в обладательниц размера «плюс». Ведь в мире полно поклонников, как стройности, так и пышных форм. Посмотрите серию иллюстраций и скажите, к кому относитесь вы?

Белоснежка Моана Ариэль Жасмин Мулан Мегара Джейн Золушка Мерида Анна и Эльза Рапунцель Аврора Алиса Тиана