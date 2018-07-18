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Сказочные принцессы приобрели пышные формы «plus size»
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Сказочные принцессы приобрели пышные формы «plus size» 

Ридус 18 июля 2018
В каких образах только не изображали диснеевских принцесс — и героинями фильмов ужасов, и звёздами журнала Playboy. Художница с ником Neoqlassicalart превратила сказочных красавиц в обладательниц размера «плюс». Ведь в мире полно поклонников, как стройности, так и пышных форм. Посмотрите серию иллюстраций и скажите, к кому относитесь вы?
Белоснежка Моана Ариэль Жасмин Мулан Мегара Джейн Золушка Мерида Анна и Эльза Рапунцель Аврора Алиса Тиана
Ранее «Ридус» рассказывал, как фантазии художников превращали диснеевских принцесс в звёзд журнала Playboy и героинь фильмов ужасов, меняли им профессию и национальность, а также одевали девушек в соблазнительные купальники.
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