Сказочные принцессы приобрели пышные формы «plus size» 

В каких образах только не изображали диснеевских принцесс — и героинями фильмов ужасов, и звёздами журнала Playboy. Художница с ником Neoqlassicalart превратила сказочных красавиц в обладательниц размера «плюс». Ведь в мире полно поклонников, как стройности, так и пышных форм. Посмотрите серию иллюстраций и скажите, к кому относитесь вы?
Белоснежка Моана Ариэль Жасмин Мулан Мегара Джейн Золушка Мерида Анна и Эльза Рапунцель Аврора Алиса Тиана
Ранее «Ридус» рассказывал, как фантазии художников превращали диснеевских принцесс в звёзд журнала Playboy и героинь фильмов ужасов, меняли им профессию и национальность, а также одевали девушек в соблазнительные купальники.