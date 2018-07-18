Лето в Марокко: гардероб как у Дебры Уингер по сценарию фильма «Под покровом небес»

В центре сюжета приключенческой драмы Бернардо Бертолуччи «Под покровом небес» нас встречают американцы Порт Морсби и его жена Кит — супружеская пара с десятилетним стажем, которая после окончания Второй мировой войны отправляется в путешествие по Северной Африке в надежде, что новые впечатления смогут возродить их отношения.

Наблюдая, как герои пытаются освежить свои чувства, зрители собирают идеи, чтобы освежить свой летний гардероб. Благо, на экране их появляется множество: от хлопкового платья на пуговицах и алого берета до льняного блейзера и длинного кафтана в этнических узорах.