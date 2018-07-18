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Бэтвумен станет первой открытой супергероиней-лесбиянкой на ТВ
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Бэтвумен станет первой открытой супергероиней-лесбиянкой на ТВ 

Газета.Ru 18 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Телесериал «Бэтвумен» по мотивам комиксов DC о приключениях подруги Бэтмена Кейт Кейн станет первым телевизионным шоу о супергероях, протагонист которого не скрывает нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Как передает NME, «Бэтвумен» покажут на телеканале The CW, где также выходили сериалы по мотивам комиксов DC «Стрела», «Флэш» и др. Шоураннеры описывают новую Бэтвумен как женщину «вооруженную страстью к социальной справедливости и способную отстоять свое мнение». В сериале ей предстоит «сразиться с собственными демонами», прежде чем защитить город Готэм.
О том, что Кейт Кейн — лесбиянка и имеет еврейские корни, авторы комиксов рассказали еще в 2006 году. Впервые эта героиня появилась во вселенной DC в 1950-х — в нее был влюблен Бэтмен.
Ранее актера Хоакина Феникса окончательно утвердили на роль противника Бэтмена — Джокера — в новом фильме по вселенной комиксов DC.
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