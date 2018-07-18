Эпизоды, огорчившие киноманов

Выхода некоторых фильмов ждут с особым нетерпением. Это продолжения нашумевших историй, экранизации бестселлеров или новые серии популярных франшиз. Но иногда киноманов ждёт не восторг, а полнейшее разочарование из-за того, что ключевые эпизоды сняты некачественно.

1. В комиксах о Железном человеке одним из антагонистов главного героя является злодей Мандарин. Мандарина включили в сценарий первой ленты, но после вычеркнули, чтобы облегчить сюжет. Когда авторы задумали третий фильм, было объявлено, что Мандарин всё-таки появится, а фанаты затаили дыхание в преддверии встречи со злодеем. Однако в картине появился актёр, который играл Мандарина (на эту роль взяли Бена Кингсли ). И это сильно расстроило поклонников приключений Тони Старка