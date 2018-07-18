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Эпизоды, огорчившие киноманов
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Эпизоды, огорчившие киноманов 

Рамблер 2 часа назад
Выхода некоторых фильмов ждут с особым нетерпением. Это продолжения нашумевших историй, экранизации бестселлеров или новые серии популярных франшиз. Но иногда киноманов ждёт не восторг, а полнейшее разочарование из-за того, что ключевые эпизоды сняты некачественно.
1. В комиксах о Железном человеке одним из антагонистов главного героя является злодей Мандарин. Мандарина включили в сценарий первой ленты, но после вычеркнули, чтобы облегчить сюжет. Когда авторы задумали третий фильм, было объявлено, что Мандарин всё-таки появится, а фанаты затаили дыхание в преддверии встречи со злодеем. Однако в картине появился актёр, который играл Мандарина (на эту роль взяли Бена Кингсли). И это сильно расстроило поклонников приключений Тони Старка.
2. Сейчас странно думать, что главным героем первой ленты про пиратов Карибского моря был вовсе не Джек Воробей. Основным персонажем фильма был Уильям Тёрнер, которого изображал Орландо Блум. Однако от серии к серии его становилось на экране всё меньше, а в четвертой части Уильяма вообще не было. Перед выходом пятой части появилось сообщение, что Тёрнер появится в картине. Но что же увидели зрители? Герой Орландо Блума появился буквально на несколько минут, а основное время действовал Брентон Туэйтес, игравший сына Уильяма Тёрнера. Публика была огорчена.
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