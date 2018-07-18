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Amazon выпустит сериал по работам Саймона Столенхага
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Amazon выпустит сериал по работам Саймона Столенхага 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Шоураннером проекта станет Натаниэль Халперн, известная по работе над картинами «Легион» и «Изгой». Проект будет состоять из 8 серий, первую из которых срежиссирует Марк Романек. Сериал носит одноименное название с одним из артбуков художника. Ранее сообщалось, что студия братьев Руссо экранизирует еще один артбук Столенхага — «The Electric State». Постановкой фильма займется Энди Мускьетти, режиссер, вышедшего осенью 2017 года, хоррора «Оно». Над сценарием проекта работают Кристофер Маркус и Стивен МакФили.
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