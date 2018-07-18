Amazon выпустит сериал по работам Саймона Столенхага 

Шоураннером проекта станет Натаниэль Халперн, известная по работе над картинами «Легион» и «Изгой». Проект будет состоять из 8 серий, первую из которых срежиссирует Марк Романек. Сериал носит одноименное название с одним из артбуков художника. Ранее сообщалось, что студия братьев Руссо экранизирует еще один артбук Столенхага — «The Electric State». Постановкой фильма займется Энди Мускьетти, режиссер, вышедшего осенью 2017 года, хоррора «Оно». Над сценарием проекта работают Кристофер Маркус и Стивен МакФили.