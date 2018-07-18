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На основе работ художника Саймона Сталенхага выйдет сериал
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На основе работ художника Саймона Сталенхага выйдет сериал 

Мир фантастики 1 час назад
Amazon выпустит фантастический сериал Tales From the Loop, основанный на работах шведского художника Саймона Сталенхага — он известен своими футуристическими городскими пейзажами. Сериал из восьми эпизодов расскажет о городе, расположенном по соседству с машиной, которая предназначена для изучения тайн вселенной и делает невозможное возможным.
Над Tales From the Loop будут совместно работать Fox 21 Television Studios и Amazon Studios. Шоураннером и исполнительным продюсером сериала выступит Натаниэль Халперн («Убийство», «Легион»). Режиссёром пилотного эпизода назначен Марк Романек («Не отпускай меня», «Шёпот»), который также стал одним из исполнительных продюсеров.
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