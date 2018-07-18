Одесский международный кинофестиваль: особое чувство юмора. Справка

Первый Одесский международный кинофестиваль прошёл в кинотеатре «Родина» с 16 по 24 июля 2010 года и позиционировался организаторами как фестиваль фильмов с особым чувством юмора. Тогда зрителям представили 16 полнометражных картин в рамках конкурсной программы и более 50 — вне конкурса.

Со временем интерес аудитории к мероприятию стремительно рос: если в 2010 году его посетили около 40 тысяч зрителей, то через год — более 70 тысяч, в 2012 году — около 100 тысяч. Для третьего фестиваля пришлось искать более вместительную площадку, которой в результате стал Одесский театр музыкальной комедии, а «Родина» превратилась в фестивальный центр.

Конкурсная программа разделена на три категории:

1. Международная конкурсная программа полнометражных фильмов: киноленты, работа над которыми завершена после 1 января предыдущего года, не демонстрировавшиеся на территории Украины до начала фестиваля;

2. Украинская национальная конкурсная программа (с 2012 года): короткометражные и полнометражные фильмы, завершённые после 1 января предыдущего года;

3. Конкурс европейских документальных фильмов: картины, произведённые полностью или в сотрудничестве компаний России, Украины, Грузии, Армении, Израиля, Польши, Эстонии, Литвы, Чехии, Венгрии, Румынии, Словакии, Словении, Болгарии, Албании, Косово, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Турции, Греции, Кипра, Италии, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Великобритании, Ирландии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Швейцарии, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии и Исландии.

В рамках внеконкурсной программы зрителям показывают последние хиты мировых кинофестивалей, эксклюзивные премьеры наиболее резонансных произведений киноискусства, а также проводятся специальные показы и ретроспективы.

Одесский фестиваль рассчитан не только для профессионалов, уже занявших своё место в киноиндустрии, но и на начинающих специалистов: участники летней киношколы могут посетить различные мастер-классы знаменитых гостей, с 2011 года работает сценарная мастерская для ограниченного круга сценаристов, прошедших предварительный отбор, а с 2012 года — школа кинокритиков.

На первых двух фестивалях обладатель главного приза — статуэтки «Золотой Дюк» и денежного вознаграждения в размере €10 000 — определялся по результатам голосования жюри, а с 2012 года лучших определяют зрители.

Награды международного жюри кинофестиваля:

• Лучший фильм (денежное вознаграждение режиссёру €5000)

• Лучший режиссёр (денежное вознаграждение режиссёру €3000)

• Лучшая актёрская работа (денежное вознаграждение актёру/ актрисе €2000)

• Специальные награды жюри, которые вручаются дополнительно

Награды жюри Украинского национального конкурса:

— Приз «Золотой Дюк» за лучший полнометражный украинский фильм (денежное вознаграждение режиссёру 100 000 гривен)

— Приз за лучший украинский короткометражный фильм (денежное вознаграждение режиссёру 50 000 гривен)

— Специальный диплом жюри любому фильму или члену творческой группы, которые вручаются дополнительно

Победители Одесского международного кинофестиваля:

2010 год — лучший фильм — «Детям до 16…» (режиссёр Андрей Кавун , Россия)

2011 год — лучший фильм — «Сорванец» (режиссёр Селин Сьяма, Франция)

2013 год — гран-при и лучший фильм — «Географ глобус пропил» (режиссёр Александр Велединский , Россия)

2014 год — гран-при — «Мотивации ноль» (режиссёр Талья Лави, Израиль)

2015 год — гран-при — «Мустанг» (режиссёр Дениз Гамзе Ергювен, Турция)

Лучший украинский фильм — «Песнь песней» (режиссёр Ева Нейман, Украина)

Лучший фильм — «Незаконные» (режиссёр Адриану Ситтару, Румыния).

Лучший фильм — «Лето 1993» (режиссёр Карла Симон, Испания)

Организаторы Одесского международного кинофестиваля поставили перед собой цель — сделать его одним из главных мероприятий Восточной Европы в сфере киноиндустрии. В 2011 году Голивудская ассоциация зарубежной прессы, которая вручает престижную премию «Золотой Глобус», наградила украинский фестиваль знаком отличия.