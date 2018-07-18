Элизабет Олсен: скромница с большими перспективами

Элизабет Олсен , в отличие от своих звездных родственниц — актрис-близняшек Мэри-Кейт и Эшли , уже закончивших кинокарьеру, лишь начинает покорять Голливуд. Лиззи активно снимается в независимых картинах, но стала популярной благодаря роли Алой Ведьмы/ Ванды Максимофф в кинематографической Вселенной Marvel. «Киноафиша» решила разобраться, чем умница, красавица и скромница Элизабет Олсен выбивается из принятых стандартов голливудских селебрити.

Семья Элизабет Олсен

Кем быть? По стопам Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Старт карьеры: независимые фильмы с Элизабет Олсен

"Алая ведьма" Элизабет

«Олдбой», «Годзилла» и другие проекты с участием Элизабет Олсен

«Странная» модница Элизабет Олсен

Личная жизнь Элизабет Олсен

Семья Элизабет Олсен

Элизабет Олсен в детстве с Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Будущая актриса стала четвертым ребенком в семье ипотечного банкира Дэвида Олсена и бывшей балерины Джарнетт Фуллер. Лиззи росла вместе со старшими сестрами-близняшками Мэри-Кейт и Эшли и братом Тревором Джеймсом. Родители развелись, когда девочке исполнилось шесть лет. Мэри-Кейт и Эшли быстро стали кумирами подростков 90-ых: на фильмах сестер Олсен выросло целое поколение. Глядя на близняшек, Элизабет не стремилась стать звездой, но в актерстве себя все же попробовала — снялась в картинах «Веселенькие деньки на Диком Западе» (1994), «Приключения Мэри-Кейт и Эшли» (1994-1996), а также появилась в нескольких короткометражках.

Кем быть? По стопам Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Элизабет Олсен с Мэри-Кейт и Эшли Олсен

В 2000 году Лиззи пробовалась на роль в фильме «Дети шпионов», но режиссер Роберт Родригес отказал ей. Впрочем, Элизабет не расстроилась. Настоящий кошмар в семье Олсен начался в 2004 году, когда СМИ начали травлю, обвинив Мэри-Кейт и Эшли в наркомании и анорексии. Близняшкам пришлось оставить актерскую карьеру, скандал отвернул юную Лиззи от работы в киноиндустрии. В отличие от звездных сестер, Элизабет долго не могла понять, чем же ей заниматься в жизни. Девушка изучала историю искусств в университете, затем подалась в риелторы, но вскоре бросила это занятие и вернулась к актерству. По программе обмена Лиззи уехала на семестр московскую школу-студию МХАТ.

Старт карьеры: независимые фильмы с Элизабет Олсен

После 17-летнего перерыва Элизабет вернулась в кинематограф и стала сниматься в независимом кино. В психологической ленте «Марта, Марси Мэй, Марлен» (2004) Лиззи сыграла молодую девушку, сбежавшую из секты и ставшую заложницей паранойи. Картина получила премию «Санденс» за лучшую режиссуру, а Элизабет стала обладательницей различных наград и номинаций на многих кинофестивалях. Затем последовали роли в хорроре «Тихий дом» и комедии «Мир, любовь и недопонимание». В триллере Родриго Кортеса «Красные огни» (2012) актриса работала на одной площадке с Киллианом Мерфи, Сигурни Уивер Робертом Де Ниро . В комедии Джоша Реднора «Гуманитарные науки» (2012) Элизабет досталась роль 19-летней студентки, изучающей драматургию. В 2013 году Элизабет Олсен получила одну из главных ролей в биографической драме Джона Крокидаса «Убей своих любимых», посвященной бит-поколению.

Алая ведьма Элизабет

Попадание в мейнстримовую вселенную Marvel автоматически приносит актерам и актрисам всеобщую славу. Роль Ванды Максимофф (Алой Ведьмы) младшая Олсен получила после того, как от нее отказалась Сирша Ронан . Далекая от гик-мира и комиксов Лиззи сперва даже не знала, с какой стороны подступиться к новому образу. Ее выручил старший брат Тревор, основательно подготовивший сестру к роли. В фильме «Первый мститель: Другая война» (2014) в сцене после титров Элизабет впервые появилась в образе супергероини, способной вмешиваться в сознание других персонажей. Олсен повторила роль в фильмах «Мстители: Эра Альтрона» (2015), «Первый мститель: Противостояние» (2016), «Мстители: Война бесконечности» (2018). Элизабет в образе Алой ведьмы появится и в грядущих «Мстителях 4».

«Олдбой», «Годзилла» и другие проекты с участием Элизабет Олсен

Кадр из фильма «Олдбой»

В 2013 году Элизабет Олсен получила главную роль в ремейке детективного триллера «Олдбой», проваливавшегося в прокате и получившего негативные оценки критиков. В 2014 году Лиззи сыграла жену главного героя в ленте «Годзилла» режиссера Гарета Эдвардса . В триллере «Ветреная река» (2016) младшая Олсен снялась в роли начинающего агента ФБР , которой предстоит расследовать дело об убийстве девушки-индианки в резервации штата Вайоминг. Картина Тейлора Шеридана получила приз Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» за лучшую режиссуру. В 2017 году актриса сыграла популярную инстаграм-блогера в черной комедии «Ингрид едет на Запад» режиссера Мэтта Спайсера.

«Странная» модница Элизабет Олсен

Элизабет Олсен и Вайнона Райдер в рекламном ролике H&M После ухода из кино близняшки Мэри-Кейт и Эшли занялись выпуском дизайнерской одежды. «Главные модницы Америки» назвали одну из линий одежды в честь брата и сестры — Elizabeth&James. Cама Лиззи стала лицом марки H&M, известной своей экологичностью и поддержкой принципов устойчивого развития. В начале 2018 года Элизабет и Вайнона Райдер снялись в рекламе весенней коллекции бренда, которую многие критики успели окрестить феминистской. На официальные приемы Элизабет надевает неэксклюзивные вещи из коллекций, доступных каждому. В отличие от многих голливудских звезд, актриса не гонится за мнимым престижем и даже хочет удалить свой инстаграм-аккаунт.

Личная жизнь Элизабет Олсен

Элизабет и Робби Эрнетт

Личную жизнь Лиззи сложно назвать бурной, хотя несколько романов на счету актрисы уже есть. В сентябре 2012 года Олсен начала встречаться с актером и моделью Бойдом Холбруком. Через два года счастливая Элизабет восторженно рассказывала журналистам о помолвке и позировала с подаренным кольцом. Но уже через год пара рассталась. На съемках ленты «Я видел свет» Элизабет познакомилась с Томом Хиддлстоном , вскоре между партнерами по съемочной площадке завязались отношения. Алая ведьма и Локи расстались в конце 2016 года. В 2017 году стало известно, что Элизабет встречается с фронтменом группы Milo Green Робби Эрнеттом.

Актриса честно признается в интервью, что не прочь сменить съемочную площадку на домашнее хозяйство. Лиззи нравится печь хлеб и кормить приготовленной выпечкой своих близких. Ей нравится тихая непубличная жизнь. Элизабет уже всерьез задумывается, где бы хотела жить со своей семьей и признается, что ее манит сельская глубинка, а также леса Северной Калифорнии. А как же кино, Лиззи?

Екатерина Радюк