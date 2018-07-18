Кинопремьеры недели: «Клуб миллиардеров» и мелодрама «Зои» 

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ремейк триллера 80-х «Клуб миллиардеров» с Кевином Спейси, мелодрама от Дрейка Доремуса «Зои» с Леей Сейду и Юэном Макгрегором и российская мелодрама «Килиманджара» выходят на экраны российских кинотеатров на этой неделе.
Клуб миллиардеров
Ремейк одноименного телевизионного фильма 80-х с восходящими звездами Голливуда — Тэроном Эджертоном из «Kingsman: Секретная служба» и Энселом Элгортом ("Малыш на драйве"). Мир финансовых воротил и акул бизнеса не прощает ошибок и полумер. Группа молодых финансистов из Гарварда во главе с Дином и Джо решает бросить вызов системе и сорвать большой куш. Заручившись поддержкой легенды Уолл-стрит, которого сыграл теперь уже опальный актер Кевин Спейси, они решают воплотить в жизнь дерзкий инвестиционный проект. Несмотря на сексуальный скандал с участием известного актера, который разразился в прошлом году, компания Vertical Entertainment решила выпустить картину в прокат.
Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»
Килиманджара
В российской комедии с Ириной Старшенбаум и Павлом Прилучным рассказывается про девушку Марусю, к которой на свадьбу так и не доехал жених, и она отправляется его искать в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей, или не очень дружная и не совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, да и сами жители. В картине также снялись Максим Виторган, Тимофей Трибунцев, Таир Иманов, Артем Сучков, Мария Смольникова, Варвара Бородина, Ирина Горбачева.
Кадр из фильма «Килиманджара»
Американский режиссер Дрейк Доремус продолжает снимать мелодрамы про новые технологии. На этот раз пара — ученый, занимающийся искусственным интеллектом, в исполнении Юэна Макгрегора, и антропоморфный робот Зои в исполнении Леи Сейду, разрабатывают идеальных романтических партнеров, которые избавили бы людей от одиночества и неразделенной любви. Однако в какой-то момент их работа оборачивается против их самих, и созданный ими андроид, которого сыграл Тео Джеймс, влюбляется в Зои, ставя под вопрос отношения двух ученых. Также в роли робота в фильме ненадолго появляется Кристина Агилера.
"Если мы даже когда-то и симпатизируем мутным героям Доремуса, это происходит только потому, что они помогают нам оценить, как мучительно тратить столько времени, чтобы извлечь божественный смысл из абсолютной пустоты", — отметил критик Дэвид Энрлих.
Кадр из фильма «Зои»