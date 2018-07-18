Кинопремьеры недели: «Клуб миллиардеров» и мелодрама «Зои»

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости . Ремейк триллера 80-х «Клуб миллиардеров» с Кевином Спейси , мелодрама от Дрейка Доремуса «Зои» с Леей Сейду и Юэном Макгрегором и российская мелодрама «Килиманджара» выходят на экраны российских кинотеатров на этой неделе.

Клуб миллиардеров

Ремейк одноименного телевизионного фильма 80-х с восходящими звездами Голливуда — Тэроном Эджертоном из «Kingsman: Секретная служба» и Энселом Элгортом ("Малыш на драйве"). Мир финансовых воротил и акул бизнеса не прощает ошибок и полумер. Группа молодых финансистов из Гарварда во главе с Дином и Джо решает бросить вызов системе и сорвать большой куш. Заручившись поддержкой легенды Уолл-стрит, которого сыграл теперь уже опальный актер Кевин Спейси, они решают воплотить в жизнь дерзкий инвестиционный проект. Несмотря на сексуальный скандал с участием известного актера, который разразился в прошлом году, компания Vertical Entertainment решила выпустить картину в прокат.

Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»

Килиманджара

Кадр из фильма «Килиманджара»

Американский режиссер Дрейк Доремус продолжает снимать мелодрамы про новые технологии. На этот раз пара — ученый, занимающийся искусственным интеллектом, в исполнении Юэна Макгрегора, и антропоморфный робот Зои в исполнении Леи Сейду, разрабатывают идеальных романтических партнеров, которые избавили бы людей от одиночества и неразделенной любви. Однако в какой-то момент их работа оборачивается против их самих, и созданный ими андроид, которого сыграл Тео Джеймс , влюбляется в Зои, ставя под вопрос отношения двух ученых. Также в роли робота в фильме ненадолго появляется Кристина Агилера

"Если мы даже когда-то и симпатизируем мутным героям Доремуса, это происходит только потому, что они помогают нам оценить, как мучительно тратить столько времени, чтобы извлечь божественный смысл из абсолютной пустоты", — отметил критик Дэвид Энрлих.

Кадр из фильма «Зои»