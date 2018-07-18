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«Хрусталев, машину!»
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«Хрусталев, машину!» 

Teleprogramma.pro 18 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма
Год: 1998
Страна: Россия, Франция
Режиссер: Алексей Герман
Сценарий: Алексей Герман, Светлана Кармалита
Оператор: Владимир Ильин
Кто снимался в фильме «Хрусталев, машину!»: Юрий Цурило, Нина Русланова, Михаил Дементьев, Генриетта Яновская, Александр Баширов, Дмитрий Пригов, Ольга Самошина, Александр Лыков, Виктор Степанов, Константин Хабенский Сюжет фильма «Хрусталев, машину!» Генерал медицинской службы Юрий Клёнский получает черную метку: он видит в госпитале, который возглавляет, своего двойника. Поскольку люди, похожие как две капли воды, использовались КГБ в показательных процессах, Клёнский понимает, что он назначен жертвой по «делу врачей». Подстава не заставляет себя долго ждать: в его дом, якобы по ошибке, приходит иностранец. И хотя доктор спускает незваного гостя с лестницы, стукач успевает сообщить заинтересованным лицам об общении генерала с иностранцами. Его приговаривают к ссылке в лагеря, куда вместе с доктором отправляется и его семья, но через некоторое время Клёнского неожиданно освобождают и доставляют к постели Иосифа Сталина — самого главного, и абсолютно безнадежного больного, которому уже никто не может помочь. Со смертью вождя народов Клёнский получает освобождение, но каким образом он распорядится своей свободой?.. Интересные факты о фильме «Хрусталев, машину!»:
Сценарий фильма Алексей Герман написал совместно со своей супругой Светланой Кармалита. Иван Васильевич Хрусталёв — сотрудник КГБ, дежуривший на ближней даче в день, когда умер Сталин. Фраза «Хрусталев, машину!» принадлежит Лаврентию Берия, который бросил ее, покидая тело Сталина, едва испустившего последний вздох. В фильме герой по фамилии Хрусталев не появляется. Картина снималась долгие семь лет, из-за то и дело возникавших перебоев с деньгами.
Трейлер фильма «Хрусталев, машину!»:
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