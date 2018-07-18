«Хрусталев, машину!»

Жанр: драма

Год: 1998

Страна: Россия, Франция

Сценарий фильма Алексей Герман написал совместно со своей супругой Светланой Кармалита. Иван Васильевич Хрусталёв — сотрудник КГБ, дежуривший на ближней даче в день, когда умер Сталин. Фраза «Хрусталев, машину!» принадлежит Лаврентию Берия, который бросил ее, покидая тело Сталина, едва испустившего последний вздох. В фильме герой по фамилии Хрусталев не появляется. Картина снималась долгие семь лет, из-за то и дело возникавших перебоев с деньгами.

Трейлер фильма «Хрусталев, машину!»: