Режиссер «Человека-муравья и Осы» хочет снять третью часть фильма

Очередной супергеройский блокбастер Marvel, «Человек-муравей и Оса», показывает в мировом прокате далеко не такие блестящие результаты, какие мы привыкли видеть у фильмов студии. Тем не менее, режиссер «Человека-муравья» Пейтон Рид надеется, что у приключений этого супергероя будет третья часть — и ему вновь доверят режиссерское кресло.

Отметим, что полноценными трилогии уже успели обзавестись многие другие персонажи киновселенной Marvel — по 3 фильма насчитывается у Тони Старка /Железного человека, Капитана Америки (правда, «Противостояние» — фильм скорее ансамблевый, нежели сольный), Стражей Галактики (третья часть выйдет в 2020 году).

Третий фильм о Человеке-муравье пока не получил официального одобрения Marvel, но режиссер Пейтон Рид так сильно надеется на то, что ему разрешат снять трилогию, что уже начал придумывать основу сюжета новой части.

«Если нам посчастливится снять еще одну часть, есть еще много всего, с чем можно поэкспериментировать», рассказывает режиссер в интервью Comicbook.com. «В этом фильме мы провели больше времени в Квантовом мире по сравнению с первой частью, но ощущение все равно такое, будто мы едва-едва начали с ним знакомиться».

попкорнnews