В Госдуме выразили соболезнования родным звезды «Улиц разбитых фонарей»

Бывший мэр Красноярска, депутат Госдумы Петр Пимашков в своем фейсбуке выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного артиста России, актера Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина Владислава Жуковского.

"Владислав Яковлевич был одним из самых известных драматических актеров в крае, великолепным педагогом, человеком активной гражданской позиции, много лет трудился депутатом городского Совета. Нас связывала и работа, и большая человеческая дружба. Это огромная потеря для культуры края, для всех красноярцев…", — написал Пимашков.

Он также выразил соболезнования родным, близким и всем, кто знал Жуковского.

Ранее сообщалось, что Владислав Жуковский скончался на 75-м году жизни.

В Красноярском драмтеатре Жуковский служил с 1978 года. Среди его ролей — Симеонов-Пищик ("Вишневый сад"), Кощей ("Иван-царевич"), Толстой ("Петр и Алексей"), Сэм ("Девичник над вечным покоем") и др.