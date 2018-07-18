В Госдуме выразили соболезнования родным звезды «Улиц разбитых фонарей» 

Бывший мэр Красноярска, депутат Госдумы Петр Пимашков в своем фейсбуке выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного артиста России, актера Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина Владислава Жуковского.
"Владислав Яковлевич был одним из самых известных драматических актеров в крае, великолепным педагогом, человеком активной гражданской позиции, много лет трудился депутатом городского Совета. Нас связывала и работа, и большая человеческая дружба. Это огромная потеря для культуры края, для всех красноярцев…", — написал Пимашков.
Он также выразил соболезнования родным, близким и всем, кто знал Жуковского.
Ранее сообщалось, что Владислав Жуковский скончался на 75-м году жизни.
В Красноярском драмтеатре Жуковский служил с 1978 года. Среди его ролей — Симеонов-Пищик ("Вишневый сад"), Кощей ("Иван-царевич"), Толстой ("Петр и Алексей"), Сэм ("Девичник над вечным покоем") и др.
В кино он дебютировал в роли разбойника в фильме Александра Роу «Морозко». Он также известен по своим ролям в фильме Алексея Салтыкова «Емельян Пугачев» и сериале «Улицы разбитых фонарей».