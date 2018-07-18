Жанр: драма
Год: 2018
Страна: Россия
Режиссер: Михаил Расходников
Сценарий: Николай Ковбас, Иван Капитонов, Георгий Малков
Оператор: Федор Стручев
Кто снимался в фильме «Временные трудности»: Риналь Мухаметов, Иван Охлобыстин, Илья Рязанов, Виктория Соловьева, Ян Цапник, Ирина Пегова, Ирина Безряднова Сюжет фильма «Временные трудности» Саша страдает ДЦП. Чтобы поставить сына на ноги, отец относится к ребенку как к здоровому человеку, предъявляя ему соответствующие требования: на то, чтобы завязать шнурки, у Саши может уйти не один час, любая бытовая задача для мальчика является невероятно сложной. План отца сработал лишь частично. Саша подчинил себе свое непослушное тело, он стал анти-кризисным менеджером, одним из лучших в стране, но не испытывая к отцу ничего, кроме ненависти, прекратил с ним всякое общение. Однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность отомстить родителю. Интересные факты о фильме «Временные трудности»:
Сценарий основан на реальной истории. Известный бизнес-консультант и бизнес-тренер Аркадий Цукер получил после рождения диагноз детский церебральный паралич. Его отец не считал сына больным и подвергал малыша испытаниям. Впоследствии Аркадий стал вести полноценную жизнь и достиг больших успехов, став одним из самых успешных специалистов в своей области. Премьерный показ фильма состоялся 4 июня 2018 года в рамках фестиваля «Кинотавр». Несмотря на жизнеутверждающий сюжет, многие критики оценили фильм очень негативно, обвинив создателей в пропаганде предубеждений к инвалидам, в оправдании домашнего насилия в отношении детей, и выразив опасение, что зрители могут воспринять сюжет как руководство к действию, а показанную форму родительского поведения — как норму.
Трейлер фильма «Временные трудности»:
Кадры из фильма «Временные трудности»:
Кадр из фильма «Временные трудности»
Кадр из фильма «Временные трудности»
Кадр из фильма «Временные трудности»
Кадр из фильма «Временные трудности»
Кадр из фильма «Временные трудности»