Создательница «Зеленого слоника» снимет новый фильм с Пахомом и Епифанцевым

Режиссер Светлана Баскова запустила кампанию по сбору средств на фильм «Я Гамлет». Соответствующая информация появилась на платформе для краудфандинга planeta.ru в среду, 18 июля.

«Вы то ожидаете от нее, так скажем, продолжения «братишек» и «поехавших» и здесь, я думаю, не без этого», — признался Епифанцев.

Кинематографисты планируют собрать три миллиона рублей за 95 дней. На момент написания заметки на создание фильма пожертвовали более 10 тысяч рублей.

В марте Епифанцев получил премию «За вклад в развитие жанра хоррор» на Российском международном кинофестивале остросюжетного кино «Капля» за роль в «Зеленом слонике».

Светлана Баскова также сняла такие ленты, как «За Маркса», «Голова» и «Пять бутылок водки».