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Создательница «Зеленого слоника» снимет новый фильм с Пахомом и Епифанцевым
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Создательница «Зеленого слоника» снимет новый фильм с Пахомом и Епифанцевым 

Lenta.ru 18 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Режиссер Светлана Баскова запустила кампанию по сбору средств на фильм «Я Гамлет». Соответствующая информация появилась на платформе для краудфандинга planeta.ru в среду, 18 июля.
В фильме снимутся Владимир Епифанцев (исполнит роль Гамлета) и Сергей Пахомов (Полоний и его брат), известные по другому фильму Басковой, «Зеленому слонику». Также в ленте заявлены Петр Скворцов, Ольга Лапшина и Василий Буткевич.
«Вы то ожидаете от нее, так скажем, продолжения «братишек» и «поехавших» и здесь, я думаю, не без этого», — признался Епифанцев.
Кинематографисты планируют собрать три миллиона рублей за 95 дней. На момент написания заметки на создание фильма пожертвовали более 10 тысяч рублей.
В марте Епифанцев получил премию «За вклад в развитие жанра хоррор» на Российском международном кинофестивале остросюжетного кино «Капля» за роль в «Зеленом слонике».
Светлана Баскова также сняла такие ленты, как «За Маркса», «Голова» и «Пять бутылок водки».
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