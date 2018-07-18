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Гости «Букводома» узнают, что будет на Земле, если исчезнет человек
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Гости «Букводома» узнают, что будет на Земле, если исчезнет человек 

Управа района Сокольники 18 июля 2018
20 июля в «Букводоме» ПКиО «Сокольники» пройдет показ фильма «Жизнь после людей».
Авторы этой научно-популярной картины покажут зрителям теорию развития жизни на Земле в случае исчезновения на ней человека. Участникам киносеанса представится возможность проследить за судьбами домашних растений и питомцев, узнать о возможном развитии событии в мегаполисах в хронологическом порядке: через несколько дней и спустя многие миллионы лет.
Гости вечернего сеанса узнают, как долго проживут без ухода людей городские достопримечательности, АЭС и метро, какие домашние животные смогут выжить в суровых условиях без хозяев.
Начало кинопоказа двадцатого июля в 19 часов.
Адрес: 5-й Лучевой просек, дом 1.
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