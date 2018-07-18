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В новом фильме о Харли Квин будут и другие супергероини
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В новом фильме о Харли Квин будут и другие супергероини 

Heroine.ru 18 июля 2018
Фото: Heroine.ru
Вселенная DC собирается поразить своих фанатов настоящей girl power с помощью предстоящей адаптации серии комиксов «Birds of Prey» — фильма с Марго Робби в роли Харли Квин. Теперь появились новости о том, что девушка будет не единственной супергероиней в новом проекте.
Предстоящая картина продолжит историю Харли из «Отряда Самоубийц» и покажет ее столкновение с несколькими знаковыми героинями и злодейками из DC Comics. Франшиза «Хищные птицы», которую возьмут за основу для съемок, была запущена в 1995 году — тогда персонажи Черная Канарейка и Оракул объединились в одну группу, чтобы противостоять своим многочисленным врагам. Позднее к команде присоединялось множество популярных персонажей, таких как Женщина-кошка, Ядовитый Плющ и Орлица. По сообщениям инсайдеров, в новом проекте будут задействована Черная Канарейка — девушка с невероятными боевыми навыками и ультразвуковым оружием, Охотница — наемная убийца, Бэтгерл — приемная дочь комиссара полиции Джеймса Гордона, а также Рене Монтойя — сотрудница полиции в Готэме. У фильма еще нет даты релиза, однако информация о кастингах начнет поступать уже в ближайшие месяцы.
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