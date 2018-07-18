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Конкурс любительских короткометражных фильмов объявили в Ростове-на-Дону
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Конкурс любительских короткометражных фильмов объявили в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 18 июля 2018
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, участниками конкурса могут стать россияне, а также общественные организации, занимающиеся изучением и развитием кинематографа. Претенденты должны подать заявки до 7 августа.
На конкурс принимаются документальные и художественные короткометражки. Работы можно отправить на электронный адрес tusowa@mail.ru c пометкой «КИНОКОНКУРС».
Они также будут приниматься по адресу: улица Большая Садовая, 127.
Результаты конкурса объявят 29 августа на посвященном Дню российского кино общегородском празднике «Фильм! Фильм! Фильм!», который пройдет в парке культуры и отдыха 1 Мая.
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