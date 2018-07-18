Конкурс любительских короткометражных фильмов объявили в Ростове-на-Дону

Согласно информации из официальных источников, участниками конкурса могут стать россияне, а также общественные организации, занимающиеся изучением и развитием кинематографа. Претенденты должны подать заявки до 7 августа.

На конкурс принимаются документальные и художественные короткометражки. Работы можно отправить на электронный адрес tusowa@mail.ru c пометкой «КИНОКОНКУРС».

Они также будут приниматься по адресу: улица Большая Садовая, 127.

Результаты конкурса объявят 29 августа на посвященном Дню российского кино общегородском празднике «Фильм! Фильм! Фильм!», который пройдет в парке культуры и отдыха 1 Мая.