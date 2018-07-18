В Санкт-Петербурге начали снимать «Конька-Горбунка» 

Сценаристы Алексей Бородачев и Олег Погодин перевели стихи Ершова в прозу. Также Погодин стал режиссером проекта.
Роль Конька-Горбунка в картине исполнит знаменитый актер Павел Деревянко. Он подарит волшебному скакуну мимику, пластику и голос. Этот процесс будет осуществляться с помощью компьютерных технологий. Ивана-Дурака в фильме сыграет артист Антон Шагин, также в ленте снимутся Михаил Ефремов, Паулина Андреева и другие.
"С точки зрения технологической сложности наша версия "Конька-Горбунка" превосходит все, что сейчас делается в России. У нас сильная команда, все работают с удовольствием и азартом, потому что любят сказки. Это вообще один из наиважнейших жанров в мировом кинематографе. Если говорить о кино для широкого зрителя, то все последние кассовые фильмы — сказки. Весь Голливуд занимается сказками. Думаю, что у нашего проекта может быть и международная судьба, несмотря на национальный характер этого произведения", — цитирует "Российская газета" продюсера фильма Сергея Сельянова.
Визуальные эффекты для блокбастера выполнит компания CGF, она работала над фильмами "Время первых", "Движение вверх", "Экипаж" и Викинг". Костюмы для героев "Конька-Горбунка" создаст лауреат Национальной кинопремии "Ника" художник Надежда Васильева.