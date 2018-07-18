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В Бабушкинском пройдет фестиваль «Московское кино»
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В Бабушкинском пройдет фестиваль «Московское кино» 

Управа района Бабушкинский 18 июля 2018
Фото: Управа района Бабушкинский
В Бабушкинском районе по адресу ул. Летчика Бабушкина, д. 1, к. 1, с 1 августа по 9 сентября разместится площадка фестиваля «Московское кино». Гостей ожидают бесплатные кинопоказы, мастер-классы, лекции, а также встречи с российскими актерами и режиссерами и многое другое.
Организаторы воздвигнут сцену размером 28×16 метров. Кроме того, для комфорта зрителей там установят туалетные кабинки и организуют точку питания. Обеспечивать безопасность любителей кино будут сотрудники ЧОП.
С программой фестиваля на площадке газета «Вестник Бабушкинского района» познакомит читателей в конце июля. (ис)
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