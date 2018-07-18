В Бабушкинском пройдет фестиваль «Московское кино»

В Бабушкинском районе по адресу ул. Летчика Бабушкина, д. 1, к. 1, с 1 августа по 9 сентября разместится площадка фестиваля «Московское кино». Гостей ожидают бесплатные кинопоказы, мастер-классы, лекции, а также встречи с российскими актерами и режиссерами и многое другое.

Организаторы воздвигнут сцену размером 28×16 метров. Кроме того, для комфорта зрителей там установят туалетные кабинки и организуют точку питания. Обеспечивать безопасность любителей кино будут сотрудники ЧОП.

С программой фестиваля на площадке газета «Вестник Бабушкинского района» познакомит читателей в конце июля. (ис)