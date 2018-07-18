Больным карельским заключенным устроили интеллектуальную засаду

Лучшими киноманами оказались осужденные инфекционного отделения.

В республиканской больнице №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия с осужденными, находящимися на лечении в учреждении, в рамках воспитательной работы сотрудниками проведена интеллектуальная игра под названием «Киномания».

Суть игры состоит в том, что за ограниченное количество времени команде необходимо пройти 7 туров по 7 вопросов. Каждый тур — новое испытание. Игрокам предстояло отгадывать фильмы по саундтреку, по отрывку видео, по кадру из ленты, по цитате, по шуточному описанию, также в 2 турах письменно и устно ответить на вопросы в заданной тематике.

Организаторы конкурса — сотрудники воспитательной службы, усложнили испытание тем, что при составлении заданий использовали как отечественные, так и зарубежные картины, советских времен и современности. Например, после вопроса «Как звали одного из главных героев фильма, создавшего машину времени?», следовал «Кто является режиссером фильма „Челюсти“?».

Осужденные с большим удовольствием приняли участие в данном мероприятии. В ходе интересной и острой борьбы, из 4 команд победу одержали осужденные инфекционного отделения.