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Больным карельским заключенным устроили интеллектуальную засаду
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Больным карельским заключенным устроили интеллектуальную засаду 

Карельские вести 18 июля 2018
Лучшими киноманами оказались осужденные инфекционного отделения.
В республиканской больнице №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия с осужденными, находящимися на лечении в учреждении, в рамках воспитательной работы сотрудниками проведена интеллектуальная игра под названием «Киномания».
Суть игры состоит в том, что за ограниченное количество времени команде необходимо пройти 7 туров по 7 вопросов. Каждый тур — новое испытание. Игрокам предстояло отгадывать фильмы по саундтреку, по отрывку видео, по кадру из ленты, по цитате, по шуточному описанию, также в 2 турах письменно и устно ответить на вопросы в заданной тематике.
Организаторы конкурса — сотрудники воспитательной службы, усложнили испытание тем, что при составлении заданий использовали как отечественные, так и зарубежные картины, советских времен и современности. Например, после вопроса «Как звали одного из главных героев фильма, создавшего машину времени?», следовал «Кто является режиссером фильма „Челюсти“?».
Осужденные с большим удовольствием приняли участие в данном мероприятии. В ходе интересной и острой борьбы, из 4 команд победу одержали осужденные инфекционного отделения.
По материалам: ptzgovorit.ru
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