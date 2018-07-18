Chanel помогут восстановить фильм Алена Рене 1961 года с костюмами Габриэль Шанель

Фильм Алена Рене «В прошлому году в Мариенбаде», который с момента выхода в 1961 году вдохновлял как режиссеров (Федерико Феллини, Стенли Кубрки и Дэвида Линча ), так и дизайнеров (Erdem, Zac Posen, Carolina Herrera) снова появится на большом экране. После очистки от дефектов, корректировки цвета и восстановления саундтрека его покажут на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 29 августа по 8 сентября в Palazzo del Cinema di Venezia на острове Лидо. Обновление одного из самых красивых фильмов прошлой эпохи спонсировали Chanel — ведь над образом главной героини Дельфин Сейриг работала сама Габриэль Шанель.

При создании костюмов Шанель ориентировалась на стиль кинозвезд 1920-х годов, с которыми была знакома лично. Барочные платья с перьями, тюлем и тончайшим кружевом отлично вписались в драматичную атмосферу фильма и помогли завоевать номинации на «Оскар» и BAFTA, премию Французского синдиката кинокритиков и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля 57 лет назад.