Телеканал Discovery расскажет об обсерваториях Северного Кавказа

Сотрудники канала посетили три обсерватории. Одна из них расположена на высоте около трех километров над уровнем моря — горе Шатджатмаз в Кисловодске. Еще одна находится в Баксанском ущелье Кавказского горного хребта в Кабардино-Балкарии. Кинематографисты захотели рассказать об уникальном, крупнейшем в мире радиотелескопе РАТАН 600, которым обладает обсерватория Карачаево-Черкесии. Телескоп оснащен зеркалом диаметром до 600 метров. Фильм, который появится на экранах в октябре 2018 года, расскажет зрителям о создании и особенностях радиотелескопа. Помимо этого журналисты не оставят без внимания историю работы обсерватории. Документальная лента будет показана на телеканале «Discovery Сhannel Russia» на сорока языках.