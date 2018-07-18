Кинопоказ состоится в библиотеке Сосенского 

Фото: официальный сайт мэра Москвы
Сотрудники библиотеки №261 поселения Сосенское 28 июля организуют показ художественного фильма «Бегство рогатых викингов».
— Подростковая кинокартина вышла на большие экраны в апреле 2018 года и была снята по мотивам произведения детского писателя Владислава Крапивина. Фильм расскажет о злоключениях пятерых ребят, которые благодаря своей сообразительности и дружбе смогут выбраться из любых ситуаций. Во время мероприятия гости встретятся с режиссером кинокартины Ильей Белостоцким, — поделилась специалист централизованной библиотечной системы «Новомосковская» Александра Стеркина.
Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: поселок Газопровод, дом №16.