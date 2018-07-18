Ещё
Кинопоказ состоится в библиотеке Сосенского
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Кинопоказ состоится в библиотеке Сосенского 

Префектура ТиНАО города Москвы 18 июля 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Сотрудники библиотеки №261 поселения Сосенское 28 июля организуют показ художественного фильма «Бегство рогатых викингов».
— Подростковая кинокартина вышла на большие экраны в апреле 2018 года и была снята по мотивам произведения детского писателя Владислава Крапивина. Фильм расскажет о злоключениях пятерых ребят, которые благодаря своей сообразительности и дружбе смогут выбраться из любых ситуаций. Во время мероприятия гости встретятся с режиссером кинокартины Ильей Белостоцким, — поделилась специалист централизованной библиотечной системы «Новомосковская» Александра Стеркина.
Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: поселок Газопровод, дом №16.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Музыкальный праздник провели в поселении Десеновское Детскую площадку реконструируют в Краснопахорском Книжную выставку «Войди в мой мир, и ты его полюбишь» откроют в Вороновском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Ляпы в советских мультиках2
Названо самое популярное видео 90-х11
«Больше страсти»: 35-летняя Ходченкова утерла нос завистникам
7 свежих фильмов, чтобы посмотреть в выходные
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение