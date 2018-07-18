«Потеря для красноярцев» — глава города об актере «Улиц разбитых фонарей»

Мэр Красноярска Петр Пимашков опубликовал на своей странице в социальной сети пост, в котором выразил слова соболезнования родным и близким ушедшего на 75-м году жизни заслуженного артиста России Владислава Жуковского.

— Владислав Яковлевич был одним из самых известных драматических актеров в крае, великолепным педагогом, человеком активной гражданской позиции, много лет трудился депутатом городского Совета, — подчеркнул Пимашков.

Глава города особо отметил годы совмесной работы и тесную дружбу с актером. По его словам, кончина Жуковского является потерей «для культуры края, для всех красноярцев».

Ранее Пятый канал сообщал, что Владислава Жуковского не стало во вторник, 17 июля. Артист скончался на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Жителям Красноярского края он запомнился по своим ролям в драмтеатре им. Пушкина и на политическом поприще. Страна знала его по ролям в сериале «Улицы разбитых фонарей», картинам «Морозко» и «Емельян Пугачев».