Ещё
«Потеря для красноярцев» — глава города об актере «Улиц разбитых фонарей»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Потеря для красноярцев» — глава города об актере «Улиц разбитых фонарей» 

Пятый канал 18 июля 2018
Фото: Пятый канал
Мэр Красноярска Петр Пимашков опубликовал на своей странице в социальной сети пост, в котором выразил слова соболезнования родным и близким ушедшего на 75-м году жизни заслуженного артиста России Владислава Жуковского.
— Владислав Яковлевич был одним из самых известных драматических актеров в крае, великолепным педагогом, человеком активной гражданской позиции, много лет трудился депутатом городского Совета, — подчеркнул Пимашков.
Глава города особо отметил годы совмесной работы и тесную дружбу с актером. По его словам, кончина Жуковского является потерей «для культуры края, для всех красноярцев».
Ранее Пятый канал сообщал, что Владислава Жуковского не стало во вторник, 17 июля. Артист скончался на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Жителям Красноярского края он запомнился по своим ролям в драмтеатре им. Пушкина и на политическом поприще. Страна знала его по ролям в сериале «Улицы разбитых фонарей», картинам «Морозко» и «Емельян Пугачев».
Пятый канал: последние новости
Звезда «Игры престолов» раскрыла секрет финала сериала «Потеря для красноярцев» — глава города об актере «Улиц разбитых фонарей» Режиссер Усков перенес сложную операцию на сонной артерии
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Ляпы в советских мультиках3
Названо самое популярное видео 90-х11
Шнуров узнал о выставке сына и удивился1
«Больше страсти»: 35-летняя Ходченкова утерла нос завистникам
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение