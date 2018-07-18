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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актёром в истории
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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актёром в истории 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Бывший рестлер, а ныне голливудская звезда Дуэйн «Скала» Джонсон любит вспоминать, как он вылетел из Канадской футбольной лиги из-за травмы и прибыл во Флориду с семью долларами в кармане. Сейчас название Seven Bucks носит его компания, которая не только занимается киносъёмками, но и в партнёрстве с Apple, Ford и другими компаниями выпускает линейки одежды, наушников и других товаров под брендом Скалы. А издание Forbes, подсчитывающее заработки звёзд, пришло к выводу, что Джонсон зарабатывает больше всех актёров в истории.
В прошлом году вышли три фильма с участием Скалы: «Спасатели Малибу», «Форсаж 8» и «Джуманджи: Зов джунглей». За эти проекты он получил в общей сложности 124 миллиона долларов. Таким образом, Джонсон удвоил свой позапрошлогодний заработок в 64,5 миллионов. Символично, что годом ранее он получил вдвое меньше: 31,5 миллионов.
Не так давно на экраны вышел боевик «Небоскрёб», получивший весьма сдержанные отзывы (49% в агрегаторе Rotten Tomatoes), и его сборы пока не особо радуют кинокомпанию Legendary Pictures. Зато на седьмом месте в списке самых кассовых фильмов года оказался боевик «Рэмпейдж».
В списке самых высокооплачиваемых знаменитостей Джонсон занимает пятое место, его опередил Джордж Клуни, заработавший 239 миллионов долларов за год. Однако основная часть доходов Клуни проистекает из его удачных капиталовложений, а не из гонораров. В 2017 году он снял триллер «Субурбикон», который провалился в прокате.
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