«Москино» представил формат экскурсий с кинопоказами в памятниках советской архитектуры 

Новый сезон показов «Москино» организует совместно с образовательным проектом «Москва глазами инженера». Вход на все события свободный, по предварительной регистрации за две недели до мероприятия.
Цикл из шести отечественных фильмов пройдет на нестандартных столичных площадках — от памятников советского конструктивизма до небоскребов в «Москва-Сити».
Все картины будут представлены с винтажных проекторов на пленке 35 мм. Все показы будут рассказывать об образе города, сконструированном режиссерами разных эпох. Сеансы будут дополнены экскурсиями и лекциями об архитектуре и кинематографе разных десятилетий.
АВАНГАРД 1920-х
Культурный центр «ЗИЛ»
21 июля, 20:00 Экскурсия с гидами «Москва глазами инженера»
Лекция киноведа Максима Семёнова о кино 1920-х годов
Показ немого фильма «Москва» (1927) режиссеров Михаила Кауфмана и Ильи Копалина в живой озвучке от электронного музыканта
АР–ДЕКО 1930-х
Крыша кинотеатр «Родина»
4 августа, 20:00 Лекция историка архитектуры Александры Селивановой об архитектуре советского ар деко
Лекция киноведа Всеволода Коршунова о кинемтографе 1930-х Показ фильма «Подкидыш» (1939) режиссера Татьяны Лукашевич
ОТТЕПЕЛЬ
Стилобат Монреальского павильона, ВДНХ
18 августа, 20:00 Лекция историка архитектуры Анны Броновицкой о советском модернизме
Лекция кинокритика Екатерины Белоглазовой об «оттепельном» кино
Показ фильма «Еще раз про любовь» (1968) режиссера Георгия Натансона
КУРОРТНЫЕ 1960-е Трибуны бассейна «Чайка»
25 августа, 19:00 Короткая лекция историка инженерии Айрата Багаутдинова об архитектуре 1960-х Короткая лекция кинокритика Александры Хазиной об «оттепельном» кино
Показ фильма «Три плюс два» (1963) режиссера Генриха Оганесяна
ПЕРЕСТРОЙКА
Экспериментальный микрорайон «Чертаново Северное»
8 сентября, 18:00 Экскурсия по району с гидами «Москва глазами инженера»
Лекция кинокритика Владимира Лященко о кинематографе 1980-х Показ фильма «Курьер» (1986) режиссера Карена Шахназарова
НУЛЕВЫЕ И НЕБОСКРЁБЫ
«Москва-Сити»
22 сентября, 19:00 Экскурсия по «Москва-Сити» с гидами «Москва глазами инженера»
Лекция киножурналиста Егора Беликова о кино нулевых
Показ фильма «Ночной дозор» (2004) режиссера Тимура Бекмамбетова на 58-ом этаже Башни «Империя»