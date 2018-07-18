«Москино» представил формат экскурсий с кинопоказами в памятниках советской архитектуры

Новый сезон показов «Москино» организует совместно с образовательным проектом «Москва глазами инженера». Вход на все события свободный, по предварительной регистрации за две недели до мероприятия.

Цикл из шести отечественных фильмов пройдет на нестандартных столичных площадках — от памятников советского конструктивизма до небоскребов в «Москва-Сити».

Все картины будут представлены с винтажных проекторов на пленке 35 мм. Все показы будут рассказывать об образе города, сконструированном режиссерами разных эпох. Сеансы будут дополнены экскурсиями и лекциями об архитектуре и кинематографе разных десятилетий.

​АВАНГАРД 1920-х​

Культурный центр «ЗИЛ»

21 июля, 20:00 Экскурсия с гидами «Москва глазами инженера»

Лекция киноведа Максима Семёнова о кино 1920-х годов

​АР–ДЕКО 1930-х​

Крыша кинотеатр «Родина»

4 августа, 20:00 Лекция историка архитектуры Александры Селивановой об архитектуре советского ар деко

ОТТЕПЕЛЬ

Стилобат Монреальского павильона, ВДНХ

18 августа, 20:00 Лекция историка архитектуры Анны Броновицкой о советском модернизме

Лекция кинокритика Екатерины Белоглазовой об «оттепельном» кино

Показ фильма «Еще раз про любовь» (1968) режиссера Георгия Натансона

КУРОРТНЫЕ 1960-е Трибуны бассейна «Чайка»

25 августа, 19:00 Короткая лекция историка инженерии Айрата Багаутдинова об архитектуре 1960-х Короткая лекция кинокритика Александры Хазиной об «оттепельном» кино

ПЕРЕСТРОЙКА

Экспериментальный микрорайон «Чертаново Северное»

8 сентября, 18:00 Экскурсия по району с гидами «Москва глазами инженера»

Лекция кинокритика Владимира Лященко о кинематографе 1980-х Показ фильма «Курьер» (1986) режиссера Карена Шахназарова

НУЛЕВЫЕ И НЕБОСКРЁБЫ

«Москва-Сити»

22 сентября, 19:00 Экскурсия по «Москва-Сити» с гидами «Москва глазами инженера»

Лекция киножурналиста Егора Беликова о кино нулевых