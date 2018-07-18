В Африке покажут российско-китайский мультфильм «Снежная королева 3»

МОСКВА, 18 июля. / ТАСС /. Третья часть франшизы российско-китайского производства «Снежная королева» будет показана в африканских странах в конце июля. Об этом сообщили в пресс-службе студии Wizart.

"27 июля в ЮАР впервые увидят мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед». Кроме ЮАР кинотеатральный релиз ленты «Снежная королева 3: Огонь и лед» запланирован в Намибии, Зимбабве и Лесото", — сказали в студии.

В 2015 году на экранах кинотеатров ЮАР вышел фильм «Снежная Королева», который стал дебютным российским анимационным проектом, вышедшим в широкий прокат в этой стране. Впервые российский анимационный фильм показывался на языке африкаанс.

Полнометражный фильм «Снежная Королева 3: Огонь и лед» является продолжением лент, произведенных студией Wizart Animation «Снежная Королева» и «Снежная Королева 2: Перезаморозка».