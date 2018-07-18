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В Африке покажут российско-китайский мультфильм «Снежная королева 3»
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В Африке покажут российско-китайский мультфильм «Снежная королева 3» 

ТАСС 18 июля 2018
Фото: riavrn.ru
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Третья часть франшизы российско-китайского производства «Снежная королева» будет показана в африканских странах в конце июля. Об этом сообщили в пресс-службе студии Wizart.
"27 июля в ЮАР впервые увидят мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед». Кроме ЮАР кинотеатральный релиз ленты «Снежная королева 3: Огонь и лед» запланирован в Намибии, Зимбабве и Лесото", — сказали в студии.
В 2015 году на экранах кинотеатров ЮАР вышел фильм «Снежная Королева», который стал дебютным российским анимационным проектом, вышедшим в широкий прокат в этой стране. Впервые российский анимационный фильм показывался на языке африкаанс.
Полнометражный фильм «Снежная Королева 3: Огонь и лед» является продолжением лент, произведенных студией Wizart Animation «Снежная Королева» и «Снежная Королева 2: Перезаморозка».
По сюжету ленты, Кай и Герда снова попадают в неприятности. После победы над Снежной Королевой, которая почти заморозила весь мир, Кай и Герда стали знаменитыми. Однако это не помогло им найти родителей, похищенных Северным ветром. Музыку к фильму написал итальянский композитор Фабрицио Манчинелли, сотрудничавший с Walt Disney Studios, Golden Globe и Warner Brothers Animation.
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