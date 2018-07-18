«Оверлорд» Джей Джей Абрамса получил трейлер

Paramount Pictures опубликовала трейлере ужастика Джей Джей Абрамса и студии Bad Robot про зомби-нацистов Оверлорд. Сюжет прост: американские вояки во главе с чернокожим героем пытаются сначала победить фашизм, а потом результаты научных экспериментов Третьего рейха по оживлению мертвецов.

Накануне высадки союзников в Нормандии два американских десантника проникают в оккупированный немцами поселок, чтобы разрушить их радиомачту. Лазутчикам предстоит столкнуться не только с фашистскими военными, но и с паранормальными последствиями нацистских экспериментов.

Фильм появится на больших экранах 26 октября.