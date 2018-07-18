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«Оверлорд» Джей Джей Абрамса получил трейлер
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«Оверлорд» Джей Джей Абрамса получил трейлер 

GameGuru 18 июля 2018
Фото: GameGuru
Paramount Pictures опубликовала трейлере ужастика Джей Джей Абрамса и студии Bad Robot про зомби-нацистов Оверлорд. Сюжет прост: американские вояки во главе с чернокожим героем пытаются сначала победить фашизм, а потом результаты научных экспериментов Третьего рейха по оживлению мертвецов.
Накануне высадки союзников в Нормандии два американских десантника проникают в оккупированный немцами поселок, чтобы разрушить их радиомачту. Лазутчикам предстоит столкнуться не только с фашистскими военными, но и с паранормальными последствиями нацистских экспериментов.
Фильм появится на больших экранах 26 октября.
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