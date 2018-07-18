«Кислород»

Жанр: драма

Год: 2008

Страна: Россия

Сценарий: Иван Вырыпаев

Фильм состоит из десяти музыкальных зарисовок, отражающих десять заповедей, входящих в альбом «Кислород», который записывают в студии ди-джей и певица. И в каждом из треков молодые люди речитативом рассказывают свою историю, в которой есть свой парадоксальный микросюжет и удивительный макросмысл. Интересные факты о фильме «Кислород»:

Фильм является экранизацией одноименной пьесы Ивана Вырыпаева, поставленной более 50 раз в 20 странах. Фильм снимался в Москве, подмосковном Серпухове, Лондоне, Кубе, Гонконге, Риме, Дамаске и Париже. Главным героем пьесы и фильма Иван Вырыпаев называет текст. По итогам съемок было смонтировано семь разных версий фильма.

Трейлер фильма «Кислород»:

Кадры из фильма «Кислород»:

Кадр из фильма «Кислород»

Кадр из фильма «Кислород»

Кадр из фильма «Кислород»

Кадр из фильма «Кислород»

Кадр из фильма «Кислород»