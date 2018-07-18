Жанр: драма
Год: 2008
Страна: Россия
Режиссер: Иван Вырыпаев
Сценарий: Иван Вырыпаев
Оператор: Андрей Найденов
Кто снимался в фильме «Кислород»: Каролина Грушка, Алексей Филимонов, Константин Ханин, Всеволод Гриневский, Вадим Андиев, Юлия Шахмуратова, Виктор Рыжаков, Арина Маракулина, Алексей Злобин, Сергей Гущин Сюжет фильма «Кислород» Без кислорода, как и без любви, жизнь невозможно. Для Сани встреча с девушкой Сашей стала тем самым кислородом. Но вот «незадача» — он женат. Почему бы, в таком случае, не избавиться от жены, ведь, если тормоза придумали трусы, то заповедь «не убий» — вообще неизвестно кто…
Фильм состоит из десяти музыкальных зарисовок, отражающих десять заповедей, входящих в альбом «Кислород», который записывают в студии ди-джей и певица. И в каждом из треков молодые люди речитативом рассказывают свою историю, в которой есть свой парадоксальный микросюжет и удивительный макросмысл. Интересные факты о фильме «Кислород»:
Фильм является экранизацией одноименной пьесы Ивана Вырыпаева, поставленной более 50 раз в 20 странах. Фильм снимался в Москве, подмосковном Серпухове, Лондоне, Кубе, Гонконге, Риме, Дамаске и Париже. Главным героем пьесы и фильма Иван Вырыпаев называет текст. По итогам съемок было смонтировано семь разных версий фильма.
Трейлер фильма «Кислород»:
Кадры из фильма «Кислород»:
Кадр из фильма «Кислород»
Кадр из фильма «Кислород»
Кадр из фильма «Кислород»
Кадр из фильма «Кислород»
Кадр из фильма «Кислород»