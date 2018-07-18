Ещё
«Кислород»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Кислород» 

Teleprogramma.pro 18 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма
Год: 2008
Страна: Россия
Режиссер: Иван Вырыпаев
Сценарий: Иван Вырыпаев
Оператор: Андрей Найденов
Кто снимался в фильме «Кислород»: Каролина Грушка, Алексей Филимонов, Константин Ханин, Всеволод Гриневский, Вадим Андиев, Юлия Шахмуратова, Виктор Рыжаков, Арина Маракулина, Алексей Злобин, Сергей Гущин Сюжет фильма «Кислород» Без кислорода, как и без любви, жизнь невозможно. Для Сани встреча с девушкой Сашей стала тем самым кислородом. Но вот «незадача» — он женат. Почему бы, в таком случае, не избавиться от жены, ведь, если тормоза придумали трусы, то заповедь «не убий» — вообще неизвестно кто…
Фильм состоит из десяти музыкальных зарисовок, отражающих десять заповедей, входящих в альбом «Кислород», который записывают в студии ди-джей и певица. И в каждом из треков молодые люди речитативом рассказывают свою историю, в которой есть свой парадоксальный микросюжет и удивительный макросмысл. Интересные факты о фильме «Кислород»:
Фильм является экранизацией одноименной пьесы Ивана Вырыпаева, поставленной более 50 раз в 20 странах. Фильм снимался в Москве, подмосковном Серпухове, Лондоне, Кубе, Гонконге, Риме, Дамаске и Париже. Главным героем пьесы и фильма Иван Вырыпаев называет текст. По итогам съемок было смонтировано семь разных версий фильма.
Трейлер фильма «Кислород»:
Кадры из фильма «Кислород»:
Кадр из фильма «Кислород»
Кадр из фильма «Кислород»
Кадр из фильма «Кислород»
Кадр из фильма «Кислород»
Кадр из фильма «Кислород»
Teleprogramma.pro: последние новости
Фильмы на выходные. Выбор Стаса Тыркина Почему у Бенедикта Камбербэтча разные глаза и другие факты, которые вы вряд ли знали Зинаида Кириенко призналась, из-за чего перестала общаться с Людмилой Гурченко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Ляпы в советских мультиках2
Названо самое популярное видео 90-х11
«Больше страсти»: 35-летняя Ходченкова утерла нос завистникам
7 свежих фильмов, чтобы посмотреть в выходные
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение