В Казани состоялась премьера фильма о самой знаменитой святой XX века

Фильм о самой знаменитой святой XX века княгине Елизавете Федоровне Романовой , сестре последней русской императрицы, прошел 18 июля в Казани с аншлагом.

Картина создана по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Премьера состоялась в день, когда 100 лет назад погибла княгиня. Его показали сразу три канала. Вскоре пройдет премьера в Москве.

В Казани вход на просмотр фильма в одном из кинотеатров города был бесплатным — такова принципиальная позиция казанского мецената, на чьи средства снята картина. Фильм создан не для того, чтобы зарабатывать на нем. Важно, чтобы как можно больше людей могли бесплатно его посмотреть и познакомиться с личностью Елизаветы Федоровны. Чтобы попасть в зал, зрители пришли за два часа до начала картины. Для них расставляли дополнительные стулья и диваны.

Режиссер картины Алексей Барыкин рассказал, что с выбором актеров ему помог актер и режиссер Николай Бурляев . И сценарий, по сути дела, уже был написан под этих актеров. «У них очень плотный график, и очень трудно было договариваться, чтобы все успели на съемки, — сказал Барыкин. — Просто чудо, что все получилось».

Оказалось, Андрей Мерзликин, которому была предложена роль темного рассказчика, долго не соглашался участвовать в картине. Причиной было то, что духовник актера не благословил его на эту роль. «Мы поговорили с духовником и немного изменили часть слов в тексте фильма, — рассказал Алексей Барыкин. — В итоге духовник актера все же дал ему благословение при условии, что последним словом фильма будет слово „Аминь“, которое произнесёт Андрей Мерзликин».

Съемки фильма проходили в Иерусалиме, Дармштадте, Висбадене, Казани, Москве, Екатеринбурге и Алапаевске с августа 2017 года — по апрель 2018-го. Как рассказал Алексей Барыкин, по московским меркам актеры снимались за очень маленькие деньги. Фактически их гонорары были равны тем, что они обычно зарабатывают за один съемочный день.

При написании сценария использовались редкие книги, архивы из Марфо-Мариинской обители, основанной Елизаветой Федоровной, документы из Алапаевска. По словам Алексея Барыкина, большую помощь оказало и Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество (Москва).