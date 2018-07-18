Кейт Уинслет отговорит маму от самоубийства

В центре сюжета окажется неизлечимо больная женщина, которая решает провести последний уикенд своей жизни с дочками и их семьями, а затем покончить с собой. Китон досталась роль главной героини, не желающей обременять своих близких. Ее дочерей сыграют Уинслет и Васиковска.

Роджер Мишелл («Ноттинг Хилл») срежиссирует фильм по сценарию Кристиана Торпа, работавшего над оригинальной лентой. Драму, получившую название «Черный дрозд», начнут снимать в Лондоне в конце лета.

Елизавета Бережная