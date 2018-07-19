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Критики назвали лучшие и худшие камео Стэна Ли
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Критики назвали лучшие и худшие камео Стэна Ли 

Попкорн News 19 июля 2018
Фото: Кадр из фильма "Человек-паук 3: Враг в отражении"
Легенда Marvel Стэн Ли на протяжении почти 30 лет регулярно появляется в камео на большом экране. Первое его появление в камео состоялось в 1989 году в телефильме «Невероятный Халк: Испытание», и за прошедшие десятилетия камео Стэна Ли стали отличной традицией фильмов, снимающихся по комиксам Marvel. Кинокритики составили рейтинг этих камео, назвав лучшие и худшие сцены со Стэном Ли в кино.
Последнее место в рейтинге занял недавний «Дэдпул 2» — вполне логично, если учесть, что как такового камео Стэна Ли там даже нет, легенда Marvel фигурирует лишь в виде портрета в одной из сцен. На первое же место кинокритики неожиданно поставили появление Стэна Ли вместе с покойной женой Джоан в фильме «Люди Икс: Апокалипсис».
Вот как выглядит полный рейтинг камео Стэна Ли, насчитывающий 36 появлений легенды Marvel в фильмах — причем снятых не только по комиксам:
36. «Дэдпул 2»
35. «Железный человек 2»
34. «Люди Икс: Последняя битва»
33. «Железный человек 3»
32. «Железный человек»
31. «Мстители: Война бесконечности»
30. «Первый Мститель»
29. «Мстители»
28. «Сорвиголова»
27. «Город героев»
26. «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»
25. «Фантастическая четверка»
24. «Тор»
23. «Люди Икс»
22. «Человек-муравей и Оса»
21. «Дэдпул»
20. «Стражи Галактики»
19. «Черная Пантера»
18. «Тор 2: Царство тьмы»
17. «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного Серфера»
16. «Человек-муравей»
15. «Человек-паук: Возвращение домой»
14. «Халк» (2003)
13. «Невероятный Халк» (2008)
12. «Человек-паук 2»
11. «Первый Мститель: Другая война»
10. «Человек-паук»
9. «Тор: Рагнарек»
8. «Тусовщики из супермаркета»
7. «Мстители: Эра Альтрона»
6. «Человек-паук 3: Враг в отражении»
5. «Первый Мститель: Противостояние»
4. «Доктор Стрэндж»
3. «Новый Человек-паук»
2. «Стражи Галактики 2»
1. «Люди Икс: Apocalypse»
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