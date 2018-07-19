Критики назвали лучшие и худшие камео Стэна Ли

Легенда Marvel Стэн Ли на протяжении почти 30 лет регулярно появляется в камео на большом экране. Первое его появление в камео состоялось в 1989 году в телефильме «Невероятный Халк: Испытание», и за прошедшие десятилетия камео Стэна Ли стали отличной традицией фильмов, снимающихся по комиксам Marvel. Кинокритики составили рейтинг этих камео, назвав лучшие и худшие сцены со Стэном Ли в кино.

Последнее место в рейтинге занял недавний «Дэдпул 2» — вполне логично, если учесть, что как такового камео Стэна Ли там даже нет, легенда Marvel фигурирует лишь в виде портрета в одной из сцен. На первое же место кинокритики неожиданно поставили появление Стэна Ли вместе с покойной женой Джоан в фильме «Люди Икс: Апокалипсис».

Вот как выглядит полный рейтинг камео Стэна Ли, насчитывающий 36 появлений легенды Marvel в фильмах — причем снятых не только по комиксам:

36. «Дэдпул 2»

35. «Железный человек 2»

34. «Люди Икс: Последняя битва»

33. «Железный человек 3»

32. «Железный человек»

31. «Мстители: Война бесконечности»

30. «Первый Мститель»

29. «Мстители»

28. «Сорвиголова»

27. «Город героев»

26. «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»

25. «Фантастическая четверка»

24. «Тор»

23. «Люди Икс»

22. «Человек-муравей и Оса»

21. «Дэдпул»

20. «Стражи Галактики»

19. «Черная Пантера»

18. «Тор 2: Царство тьмы»

17. «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного Серфера»

16. «Человек-муравей»

15. «Человек-паук: Возвращение домой»

14. «Халк» (2003)

13. «Невероятный Халк» (2008)

12. «Человек-паук 2»

11. «Первый Мститель: Другая война»

10. «Человек-паук»

9. «Тор: Рагнарек»

8. «Тусовщики из супермаркета»

7. «Мстители: Эра Альтрона»

6. «Человек-паук 3: Враг в отражении»

5. «Первый Мститель: Противостояние»

4. «Доктор Стрэндж»

3. «Новый Человек-паук»

2. «Стражи Галактики 2»

1. «Люди Икс: Apocalypse»